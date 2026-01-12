Piletas del Parque Alem en Rosario: precios y horarios

Las piletas del emblemático Parque Alem de Rosario es una de las propuestas recreativas más populares y accesibles de la ciudad. Este espacio, gestionado por la Municipalidad de Rosario y la empresa Costanera Rosario, está listo para recibir a miles de vecinos y turistas que buscan una alternativa económica para enfrentar el calor.

La Municipalidad de Rosario tiene piletas recreativas en nueve de sus 15 polideportivos.

El costo de la entrada general para ingresar a las piletas del Parque Alem es de $4.500. Pensando en las familias, se mantiene el beneficio de entrada gratuita para los menores de 8 años. Además de la entrada diaria, se ofrece un abono por toda la temporada que asciende a $70.000.

Piletas del Parque Alem

Ahorro y promociones especiales en las piletas del Parque Alem

Para maximizar la accesibilidad, especialmente para grupos, se han introducido distintas promociones que permiten un ahorro adicional. Entre estas ofertas se destaca un pack de cuatro días por $13.500 y la promoción de 3x2 aplicable de lunes a jueves.

Horarios y precios de las piletas del Parque Alem