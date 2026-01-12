Piletas del Parque Alem en Rosario: precios y horarios

Las piletas del emblemático Parque Alem de Rosario es una de las propuestas recreativas más populares y accesibles de la ciudad. Este espacio, gestionado por la Municipalidad de Rosario y la empresa Costanera Rosario, está listo para recibir a miles de vecinos y turistas que buscan una alternativa económica para enfrentar el calor.
El costo de la entrada general para ingresar a las piletas del Parque Alem es de $4.500. Pensando en las familias, se mantiene el beneficio de entrada gratuita para los menores de 8 años. Además de la entrada diaria, se ofrece un abono por toda la temporada que asciende a $70.000.
Ahorro y promociones especiales en las piletas del Parque Alem
Para maximizar la accesibilidad, especialmente para grupos, se han introducido distintas promociones que permiten un ahorro adicional. Entre estas ofertas se destaca un pack de cuatro días por $13.500 y la promoción de 3x2 aplicable de lunes a jueves.
Horarios y precios de las piletas del Parque Alem
- De lunes a lunes de 9 a 20
- Último ingreso 18 horas
- Entrada general: $4.500
- 4 días por $13.500
- 3x2 de lunes a jueves
- Menores de 8 años, jubilados y personas con CUD ingresan de manera gratuita.
- Quienes necesiten realizar la revisión médica obligatoria podrán hacerlo en las mismas instalaciones, donde se brinda el servicio todos los días de 9 a 15:30 horas.
- Revisión médica $5.500
- Certificado médico $5.000
- Certificado odontológico $6.000
- Abono de temporada $70.000
- Consultas escribir a: moveteenverano@rosario.gob.ar o ingresar a la web de Turismo Rosario.