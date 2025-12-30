“No se lo deseo a nadie”: la familia de Jeremías Monzón exige justicia tras su brutal asesinato en Santa Fe

La familia de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado el pasado 18 de diciembre en Santa Fe, se reunió este martes con autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Con el cuerpo del joven encontrado cuatro días después del crimen, el dolor y la indignación han estado presentes en cada declaración de sus seres queridos.

Virginia, la tía de Jeremías, expresó su angustia: “Es durísimo saber que los asesinos van a quedar libres por ser menores. No se lo deseo a nadie”, comentó Virginia en un momento que encapsula el sufrimiento de la familia frente a un sistema judicial que les deja sin respuestas.

“Cada información que recibimos es nefasta”

El fiscal Francisco Cecchini ha imputado a Milagros A. (16), mientras que L. R. P. (14) ha sido identificado pero no puede ser procesado dado su estatus de menor. Además, un tercer adolescente ha estado fuera del alcance de la justicia hasta ahora.

La tía de Jeremías subrayó la necesidad de encontrar al tercer implicado. “No pueden quedar sueltos. Sé que están trabajando para encontrarlo, pero también es menor, es parte de los asesinos”, dijo, dejando claro su deseo de que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La situación, con todos sus matices legales, deja a la familia en una constante incertidumbre.

Jeremías Monzón.

Durante la conferencia de prensa, Virginia compartió lo desgarrador de la experiencia vivida: “Cada información que recibimos es nefasta. Nunca en la vida hubiésemos esperado esto. Cuando encontraron el cuerpo oramos porque no sea mi sobrino. Después fuimos a la morgue y pasamos por todo lo que tuvimos que pasar”, relató, destacando la dura realidad a la que se enfrenta la familia.

La noticia ha resonado en la comunidad educativa, donde los amigos de Jeremías lamentan su partida. Virginia también comentó: “Duele ver a los chicos en el velorio con los que él iba a la escuela”, resaltando cómo la pérdida de Jeremías ha dejado una herida abierta en sus seres queridos y en sus compañeros.