No hay edad para disfrutar: Soledad Pastorutti le cantó a una fanática mayor

No es novedad que Soledad Pastorutti tiene un público que no reconoce franjas etarias. Sin embargo, este sábado no dejó de sorprender el gesto que tuvo en San Martín, donde se acercó a cantarle a una mujer mayor mientras cerraba un festival gratuito con miles de personas.

Aunque el verano esté llegando a su fin, la artista de 42 años sostiene una agenda cargada de shows. En ese contexto, este fin de semana viajó al oeste de la ciudad de Buenos Aires y ofreció un recital impactante en el que además protagonizó un momento muy tierno al borde del escenario.

En uno de los pasajes más tranquilos de la velada, los organizadores permitieron que una anciana cruzara el vallado de seguridad. La “Sole” no sólo se acercó a ella, se recostó para poder saludarla mientras cantaba.

La escena retratada en video en redes sociales tuvo lugar mientras la banda interpretaba “Brindis”, el tema que eligió Lionel Messi cuando se cumplió un mes del campeonato mundial en Qatar. Mientras los músicos tocaban la primera parte del tema, la señora le besó la mano a la santafesina y ella le devolvió el gesto sin perder un verso de la letra.

Luego del concierto en la ciudad bonaerense, Soledad se mostró más que satisfecha con su primer show de marzo. En la previa incluso bromeó sobre el calor que hacía en San Martín y comentó: “No está para boina y poncho, ¿verdad?”.

Soledad Pastorutti celebró el Día de los Hermanos

Antes de su presentación en la provincia de Buenos Aires, la “Sole” compartió un mensaje especial para Natalia Pastorutti. En el marco del Día de los Hermanos, la cantante eligió un video conmovedor de uno de los últimos recitales que compartieron.

“La sangre es la sangre y no hay nada que lo cambie”, comentó la artista de Arequito en el clip del show que dio el año pasado en Movistar Arena. Luego le dijo a su hermana: “Es una bendición tenerte en esta vida”.