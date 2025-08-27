Nicolás, el hijo de Leo Mattioli, irá a juicio oral por atropellar y matar a una ciclista en Santa Fe

La justicia de Santa Fe dictaminó que Nicolás Mattioli, hijo del recordado cantante Leo Mattioli, deberá enfrentar un juicio oral y público por el delito de homicidio culposo tras un accidente vial ocurrido el 21 de septiembre de 2024 en Santo Tomé. La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo a la probation solicitada por la defensa.

Durante la defensa, se ofreció una reparación económica de 10 millones de pesos como alternativa al juicio, pero fue rechazada por considerarse una medida insuficiente ante la pérdida de vidas humanas.

Nicolás Mattioli fue demorado por la muerte de una ciclista atropellada en Santo Tomé.

El hecho se produjo cerca de las 8 de la mañana, cuando Mattioli conducía una Ford Ranger sobre avenida Richieri. Según la investigación, la ciclista Claudia Laura Decurgez circulaba correctamente por la mano derecha del carril, pero fue embestida por detrás y falleció poco después por traumatismo de cráneo.

El video de las cámaras de seguridad refutó las declaraciones iniciales del conductor, quien afirmó que la víctima se habría cruzado. Las imágenes indicaron que el impacto fue inevitable.

La ciclista que falleció atropellada por el músico.

La jueza Marta Feijoó sostuvo que en casos de esta gravedad corresponde resolución pública del hecho, por lo que sostuvo la negativa a la probation y confirmó que la causa debe continuar en juicio.

Actualmente, la causa avanza hacia su etapa final: se programarán audiencias, se sorteará tribunal y se convocará al debate oral. El abogado de la familia de la víctima prevé que el juicio podría celebrarse durante el primer semestre de 2026, aunque no descarta variaciones.

Mientras tanto, Mattioli transita el proceso en libertad, con la sanción de la pérdida de su habilitación para conducir y el retiro voluntario de su licencia, pero sin prisión preventiva hasta que haya veredicto.