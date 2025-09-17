Newell’s vs Belgrano por Copa Argentina: hora, formaciones y dónde ver en TV

Newell’s y Belgrano protagonizarán este miércoles uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

La Lepra llega al duelo tras ganar 2-0 frente a Atlético Tucumán y busca revancha tanto en el certamen local como en la Copa. Cristian Fabbiani, su entrenador, afirmó que “el miércoles no te podés equivocar porque quedás afuera”. Para la Lepra, esta instancia representa una oportunidad de consolidar aspiraciones internacionales.

Cristian Fabbiani junto al plantel de Newell's.

Por su parte, Belgrano llega con dudas. El Pirata igualó recientemente sin goles ante San Martín de San Juan y todavía no consiguió escalar en la tabla del Clausura. Sus esperanzas en la Copa pueden ser un bálsamo si logran dar el batacazo.

El escenario no es menor: el ganador enfrentará en semifinales a Argentinos Juniors, que ya está clasificado. Esto agrega presión a ambos clubes, especialmente Newell’s, que busca restablecerse tras sus altibajos.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Posible formación de Newell’s vs Belgrano

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Posible formación de Belgrano vs Newell’s

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell’s vs Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

El partido se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 18:00 en el Estadio Único La Pedrera, San Luis.

El árbitro designado para dirigir el cruce será Leandro Rey Hilfer, con Cristian Navarro y Marcelo Bistocco como asistentes de línea, y Yamil Possi como cuarto árbitro.

El duelo se podrá ver por TyC Sports y en plataforma TyC Sports Play. Los canales oficiales también ofrecerán seguimiento en vivo mediante sus páginas web con crónicas, estadísticas y transmisión minuto a minuto.