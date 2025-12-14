Una intensa jornada democrática se vive este domingo en el corazón del Parque de la Independencia, donde los socios de Newell’s Old Boys tienen en sus manos la crucial decisión de definir el futuro institucional del club.

Desde las 9 de la mañana y con el objetivo de encauzar a la institución rosarina en una nueva dirección, miles de leprosos se acercaron al estadio cubierto para sufragar en el proceso electoral. Los comicios, que se extenderán hasta las 18 horas. Los habilitados para votar eligen entre cuatro listas que proponen distintas visiones para los próximos cuatro años.

Los aspirantes a conducir el club y la participación de figuras

Los cuatro referentes que aspiran a la presidencia, Ignacio Boero, Cristian D’Amico, Juan Cúneo (con Julián González como figura central) y Guillermo Muñoz, emitieron su voto en las primeras horas de la tarde. La participación fue notable desde temprano, con una afluencia constante de hinchas que se agolpaban en una fila que, para las 14:30, ya se extendía del estadio cubierto hasta las inmediaciones de la popular del Hipódromo. La presencia de figuras destacadas no se limitó a los postulantes; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, también se hizo presente para participar de la elección.

Cerca de 6.500 socios ya habían depositado su voto para ese entonces, confirmando el interés de la masa societaria. Tras sufragar, el jefe del Ejecutivo municipal subrayó la trascendencia de la elección: “Siempre es importante que haya elecciones. Newell’s necesita salir con mucha fuerza de este momento difícil, lo mejor que tiene es el corazón de su gente. El que gane va a necesitar de todo el club. Newell’s siempre sale adelante con la participación”, expresó Javkin.

A la lista de personalidades que votaron se sumaron también ídolos y referentes como Maxi Rodríguez, y coordinadores de fútbol anunciados por algunas listas, como Roberto Sensini y Claudio Vivas.

Votaron más de 6500 hinchas.

Luego de la gestión de cuatro años de Ignacio Astore, el club cambiará indefectiblemente de conducción. Si bien en la previa electoral se tejieron especulaciones sobre posibles continuidades, la realidad es que las cuatro propuestas llegan con fuertes críticas al presente institucional y deportivo del club, marcando un claro deseo de ruptura con el statu quo actual. Los socios, con su voto, definirán cuál de estos caminos será el que La Lepra emprenderá.