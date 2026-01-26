Moria Casán rompió el silencio sobre la relación de su hija Sofía Gala con Fito Páez: “Se aman profundamente”

Luego del fuerte revuelo que se desató en redes sociales por un posteo de Fito Páez junto a Sofía Gala con declaraciones de amor incluidas, Moria Casán decidió hablar y, fiel a su estilo, no dejó lugar a medias tintas. La diva abordó el tema en vivo, respondió sin filtros y dejó frases que volvieron a encender la conversación alrededor del vínculo entre su hija y el músico rosarino.

“Nosotros somos como una especie de monarquía del espectáculo. La gente me conoce desde chiquita, conoce a mi hija y le encanta todo lo familiar”, lanzó Moria en La Mañana con Moria, dejando en claro que entiende el interés público pero también marcando territorio.

La dedicatoria de Fito Páez a Sofía Gala que dejó a todos en shock ¿algo más que amistad?

Qué dijo Moria sobre la relación de Sofía y Fito

En ese contexto, recordó el cumpleaños de Sofía Gala, celebrado el pasado 24 de enero con una fiesta que no pasó desapercibida. Allí apareció Fito Páez con gestos que alimentaron aún más las especulaciones. “El Rodolfo, el Rodolfito Páez, divino, le regaló flores y un aparato muy especial para cantar, un vaporizador que usan antes de salir a escena”, contó La One, con tono cómplice.

Pero la frase que terminó de explotar en redes llegó minutos después. Sin esquivar el tema, Moria fue directa y dejó una definición que no cerró del todo las versiones, pero sí les dio un nuevo giro:“ Lo que puedo decir de Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez es que se aman. Se aman profundamente. Puede ser como amigos, puede ser como pareja. Se respetan, se quieren y tienen una amistad hermosa desde hace años”.

Lejos de bajar el tono, la conductora también fue consultada sobre una posibilidad que muchos ya imaginan: Fito como yerno. Y ahí volvió a mostrarse contundente. “Páez es un hombre extraordinario, de una calidad humana y una sensibilidad única. Da mucho amor”, sentenció.