¿Son pareja? El sorpresivo mensaje de Fito Páez a Sofía Gala que despertó rumores de romance

Fito Páez es uno de los artistas más populares del país y sus canciones son conocidas por todos. El cantante, que suele estar muy activo en redes sociales, este fin de semana fue el centro de la atención por la llamativa publicación que hizo a su destinataria famosa, ella es Sofía Gala.

Todo comenzó cuando el artista rosarino le dedicó una foto a la hija de Moria Casán por su cumpleaños número 39. La publicación rápidamente se volvió viral y fue tomada como la confirmación de un nuevo romance.

“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió Fito Páez en su cuenta de Instagram. En la foto, ambos artistas se ven en un avión, lo que deja en claro que ya viajaron juntos, por lo que suma más certezas a los rumores de romance.

Asimismo, la hija de Moria Casán le respondió al cantante rosarino y su declaración de amor. “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo", expresó Sofía Gala dejando a todos sorprendidos.

El inesperado romance dejó sin palabras a todos, ya que nadie esperaba una relación entre el cantante y la actriz e hija de Moria Casán.

Cabe recordar que Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, después de 10 años de relación, en agosto de 2025. Desde entonces, no presentó una nueva pareja pública hasta ahora, ¿confirmado?

Además, la publicación se llenó de reacciones y comentarios de felicitaciones tanto de famosos como de fanáticos. Si bien no hay confirmación oficial, queda claro que entre ellos hay una complicidad única; solo quedará por esperar que el artista del rock o la actriz oficialicen su noviazgo ante el público.