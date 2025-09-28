Miranda! hizo historia con el show más multitudinario de su carrera en Rosario

El sábado por la noche, en el salón Metropolitano de Rosario, el dúo pop Miranda! compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas llevó a cabo uno de los hitos más celebrados de su carrera: realizaron un concierto para unas 8.000 personas, cifra récord para la banda en esta ciudad.

Desde los primeros acordes con temas como Ritmo y Decepción, Siempre que lo beso y Dice lo que Siente, el público tomó protagonismo con sus voces y cánticos, en un clima festivo que se mantuvo de principio a fin.

Miranda! hizo historia en Rosario

La puesta en escena fue cuidada hasta el detalle: pantallas, proyecciones artísticas, cambios de vestuario y coreografías formaron parte del espectáculo. En su momento, Sergi envió un guiño afectuoso a los rosarinos con su clásico verso “déjate llevar, dale que te va a gustar”, adaptándolo a la ciudad como “Quiero llevarte a Rosario hoy”.

El repertorio incluyó una veintena de canciones emblemáticas como Me gusta, Perfecta, Yo te diré, Ya lo sabía, Tu misterioso alguien y Don, entre otros. Un recorrido que atravesó generaciones y puso en valor tanto los hits clásicos como las nuevas producciones del dúo.

El público respondió con fervor: varios temas fueron coreados a pulmón, hubo momentos de intimidad en versiones acústicas y estallidos de euforia cuando se desplegaban los hits más celebrados. Al cierre, Sergi agradeció a quienes acompañan a Miranda! desde sus comienzos y dio la bienvenida a los que se sumaron recientemente.

La demanda por entradas fue tal que el show se agotó con antelación, lo que llevó a la organización a anunciar una nueva fecha en Rosario: el lunes 8 de diciembre en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

Las localidades para esa función extra se pusieron a disposición desde el martes 23 de septiembre a las 10 h a través de la plataforma Turboentrada, así como en boletería local. Se espera que también se vendan con rapidez debido al entusiasmo generado.