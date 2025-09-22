Miranda! agotó su show en Rosario y sumó una nueva fecha: cuándo y cómo sacar las entradas

Miranda en el Quilmes Rock 2025. Prensa Disney+

Los organizadores adelantaron que para la presentación de diciembre se espera una puesta en escena elevada, con repertorio completo que incluya los clásicos de Miranda!, nuevas canciones y algunos arreglos especiales, aprovechando el cierre de año para hacer de ese show una cita memorable.

Miranda! (Gentileza Gustavo Correa)

El Anfiteatro Humberto de Nito, con su acústica al aire libre y capacidad amplia, fue elegido para esta segunda función debido a su cercanía y tradición como escenario de grandes conciertos en Rosario. Ubicado en el parque Independencia, el recinto facilita el acceso para miles de fanáticos que no pudieron conseguir entrada para la función original.

Los fans locales ya se preparan para la demanda: recomiendan estar atentos en Turboentrada, ya que se espera que esta fecha extra también tenga una venta rápida y la expectativa generaliza.

Este fenómeno de agotado y agregado de fecha se repite en Rosario cada vez que Miranda! se presenta. Las generaciones cruzan, los mayores reviven temas clásicos y los más jóvenes descubren su discografía, generando un público diverso que responde con entusiasmo.

Finalmente, para quienes ya tienen su entrada para el show de septiembre, se recomendó revisar con anticipación los protocolos de ingreso, transporte y estacionamiento, ya que se espera un sábado con gran flujo de tránsito en la zona de Metropolitano. Y para quienes estén en lista de espera: el 8 de diciembre podría ser su oportunidad.