Luego de que la Justicia italiana haya dictado la sentencia parcial del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, dando lugar a la denuncia por adulterio realizada por el futbolista, continúa la batalla mediática en las redes sociales.

Mauro Icardi decidió romper el silencio este miércoles al mediodía y compartió varias historias en su cuenta de Instagram donde aseguró no haberse rendido y seguirá luchando para reencontrarse con sus hijas Isabella y Francesca.

Es que, como consecuencia del escandaloso reencuentro que terminó con la intervención de la Policía, el deportista recibirá sanciones por su violenta conducta. “Seguramente ahora Mauro Icardi no podrá ver a las hija por 180 días”, reveló Yanina Latorre sobre la determinación del fiscal a cargo del caso.

En ese contexto, la panelista de LAM agregó detalles que complican la situación del jugador del Galatasaray: “Las abogadas de Mauro todavía no pudieron renunciar oficialmente. Mauro no consigue abogado… a los que contactó le dijeron que no”.

Ante este escenario, Icardi decidió pronunciarse al respecto en sus stories: “Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos.. como dije hace unas semanas, “el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos”.

“Voy a pelear hasta el ultimo momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día, VOY POR TODO CONTRA TODOS con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien”, agregó en un texto que compartió junto a una foto de Johnny Depp.

El futbolista subió una foto con sus hijas y debió taparles las caras.

En el siguiente mensaje, el novio de la China Suárez compartió una foto con sus hijas, aunque debió taparles las caras. “Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su “Papuchi”. Falta poco mis princesas y todo se va acomodar", escribió dirigiéndose a las menores y en referencia a la madre, Wanda Nara.

Por último, acompañando una imagen de los tres en un partido del equipo turco, Icardi les habló a sus hijas: “Mis Princesitas, aunque hoy el camino sea oscuro, recuerden que la luz siempre regresa. Nada podrá apagar la alegría que llevamos en el corazón ni el amor infinito que nos une. Pronto volveremos a abrazarnos, a reír sin miedo y a vivir la felicidad que merecemos”.

“Nunca dejen de creer en la fuerza de nuestro amor, porque ese amor es más fuerte que cualquier tormenta. Siempre estaré con ustedes, siempre luchando por ustedes. Pronto, muy pronto, volveremos a sonreír juntos”, prometió.