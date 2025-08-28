Vía Rosario / Mauro Icardi

Mauro Icardi quedó atrapado en Turquía: la Justicia ordenó su embargo y lo declaró deudor alimentario

La Justicia embargó bienes del futbolista por una deuda alimentaria de US$110.000 reclamada por Wanda Nara, lo inscribió en el Registro de Deudores Alimentarios y le impidió salir de Turquía, donde reside con la China Suárez.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

28 de agosto de 2025,

Mauro Icardi quedó atrapado en Turquía: la Justicia ordenó su embargo y lo declaró deudor alimentario
Sus fans armaron una cadena de oración en medio del conflicto con Wanda Nara.

Un nuevo capítulo judicial complica la situación de Mauro Icardi: la Justicia argentina dictó un embargo por US$110.000 sobre sus bienes, especialmente su participación en la sociedad La Isla S.A., por una deuda alimentaria reclamado por su exesposa y madre de sus hijas, Wanda Nara.

Este fallo, firmado el 19 de agosto por el juez Adrián Hagopian del Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires, determinó su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que acarrea restricciones legales muy severas.

El violento audio de Mauro Icardi contra la mamá de Wanda Nara.
El violento audio de Mauro Icardi contra la mamá de Wanda Nara.

Como consecuencia, Icardi no podrá salir del país si llega a ingresar a la Argentina y queda impedido de iniciar trámites o acceder a documentación oficial.

La indemnización exigida no sólo alcanza los US$110.000 del capital impago, sino que también suma US$3.500 diarios en concepto de intereses, costas y costos de ejecución.

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por quemar a su perro en una parrilla: “Las nenas lo vieron”.
Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por quemar a su perro en una parrilla: “Las nenas lo vieron”.

Días atrás, Wanda Nara disparó públicamente contra su ex: “Mientras vos incumplís, yo pago todo con mi trabajo… Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas, pueda trabajar menos”.

Mientras él vive en Turquía junto a la China Suárez, la madre de sus hijas afronta sola los gastos del colegio, salud y manutención de Francesca e Isabella. Las tensiones entre ambos trascienden lo legal para convertirse en un conflicto mediático constante.

Mauro Icardi y China Suárez en Turquía
Mauro Icardi y China Suárez en Turquía

Aunque Icardi se defendió legalmente y presentó objeciones sobre las cifras reclamadas, la Justicia rechazó sus defensas y ratificó el fallo. Por ahora no se conocen posturas públicas recientes del jugador al respecto.

El gravamen judicial y estas limitaciones ponen en evidencia cómo el incumplimiento de obligaciones parentales puede derivar en consecuencias concretas: embargos, registros oficiales y restricciones migratorias.

Temas Relacionados

MÁS DE Mauro Icardi
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS