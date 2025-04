Mauro Icardi le hizo un lujoso regalo a la China Suárez y sorprendió a todos: ¡Imposible!

El polémico proceso de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma todo el tiempo nuevos condimentos y en los últimos días el futbolista realizó una acción que puede convertirse en un nuevo conflicto con su ex.

De acuerdo a imágenes que circularon en redes sociales y que despertaron incertidumbre, el rosarino le habría realizado un costo regalo a Eugenia ‘China’ Suárez y aseguran que la noticia no le habría caído nada bien a la madre de sus hijas Isabella y Francesca.

Según señalaron, el futbolista del Galatasaray le compró una exclusiva camioneta a la actriz en la que se la vio salir de la casa de Benjamín Vicuña en el barrio porteño de Palermo cuando fue a retirar a sus hijos.

La actriz se podrá dar el lujo de ocupar un espacio privilegiado de Wanda Nara.

Cuánto sale la camioneta que Icardi le regaló a la China

“Esa chata no baja de los 60 mil dólares si se compra nueva”, señaló Pochi de Gossipeame en Puro Show, quien luego agregó cómo se dieron cuenta del nuevo vehículo en el que se traslada la actriz.

“Me llamó la atención la camioneta, porque él siempre iba en una camioneta blanca de otra marca”, añadió Marcia Frisciotti, amiga de Wanda Nara, quien reveló: “A mí me había llegado que Mauro le compraría una camioneta a la China. Yo no sé si es esa o la compraron para la pareja, para que entren todos los chicos. Entre los de ella, y los de él son 5 pibes. Imposible”.

Finalmente, se supo la marca y el modelo de la camioneta y se trata de una Toyota SW4, la cual tiene un valor aproximado de 65.000 dólares. Entre otras comodidades, la 4x4 tienen un total de siete asientos.