Mauro Icardi arremetió contra el entorno de Wanda Nara: filtraron un fuerte audio sobre sus hijas

La polémica vuelve a rodear a la figura de Mauro Icardi, esta vez por un audio privado que se filtró en las últimas horas y que generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo y el deporte por la violencia con la que se expresa el futbolista.

La grabación, de apenas unos segundos de duración, revela una tensa discusión entre el delantero y su exsuegra, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara. El tema central de la disputa son las dos hijas que el futbolista y la empresaria tienen en común, y la aparente dificultad para acordar los tiempos de convivencia.

La mamá de Wanda Nara está triste y dolida

En el fragmento más revelador del audio, se escucha a Icardi con un tono firme y tajante, dirigiéndose a la madre de Wanda. “Me las llevo cuando yo quiero, no cuando ustedes quieren. ¿Entendés eso?”, dispara el jugador, dejando en claro su postura sobre la tenencia de las niñas.

La respuesta de Colosimo no se hace esperar, intentando moderar la situación con una frase que busca poner límites: “Pero no es cuando vos querés, no es así”. Sin embargo, Icardi insiste en su postura, mostrando una actitud que denota frustración y un claro distanciamiento con su exsuegra. Incluso, cierra la conversación con un desafiante mensaje: “Todo se hizo cuando yo quise”.

La difusión de este audio llega en un momento de nuevos cruces en la relación de los mediáticos, quienes en el último tiempo habían preferido mantener un perfil bajo respecto a los detalles de su vida privada.

Sin embargo, esta filtración ha vuelto a poner la atención en las peleas que persisten desde que se hizo pública la separación. El hecho de que la conversación sea con la madre de Wanda Nara demuestra que la tensión familiar no se limita a la expareja, sino que involucra a todo el entorno.

