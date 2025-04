Macabro hallazgo: encontraron un cadáver desangrado dentro de una barbería

Un joven de 26 años fue encontrado sin vida, desangrado y con una herida de arma blanca en el cuello y la nuca, dentro de un local donde funciona una barbería.

La macabra escena ocurrió este sábado alrededor de las 7 de la mañana en México al 1200 bis, en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

Rosario

La víctima, que fue identificada Alejo Fabián Riveros, fue hallada por un familiar que llegó a la dirección mencionada. El cuerpo presentaba cortes de profundidad en la zona del cuello y de la nuca.

Luego del aviso al 911, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar, donde encontró el cuerpo tendido en el suelo, rodeado de sangre.

Según el primer análisis, la puerta de acceso no estaba violentada y no se detectó desorden en el interior del comercio. Pese a que había a la vista varios elementos de valor, no se habría constatado el faltante de ninguno.