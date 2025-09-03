Macabro hallazgo en el río Paraná: apareció un cuerpo flotando con un fuerte golpe en el cráneo

Rosario amaneció con un hallazgo estremecedor: un cuerpo flotando en el río Paraná fue visto por vecinos y reportado al 911, encendiendo las alarmas en la ciudad. La escena, frente al emblemático Monumento a la Bandera, conmocionó a quienes transitaban por la costanera central.

Personal de Prefectura Naval Argentina actuó rápidamente, montando un operativo con lancha para retirar el cuerpo del agua. Luego lo trasladaron río abajo hasta la base de operaciones que este cuerpo posee cerca de la Estación Fluvial.

Rosario: encontraron un cuerpo flotando en el río

Junto a Prefectura, también intervinieron la Policía de Investigaciones (PDI) y Criminalística. El cuerpo, sin identificación hasta el momento, vestía un buzo rojo, calzas azules y zapatillas negras. Estiman que estuvo varios días en el agua.

La autopsia reveló una lesión grave en el costado izquierdo del cráneo, un hallazgo que cambió radicalmente la línea de investigación, apuntando hacia la posibilidad de un homicidio.

La investigación está a cargo del fiscal Patricio Saldutti, del Equipo Transitorio de Violencias Altamente Lesivas. Se ordenaron pericias de rastros, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del cuerpo y establecer si fue arrojado al agua o llegó allí tras una caída.

Las autoridades todavía no lograron identificar a la víctima. Solo estimaron que tenía entre 35 y 40 años. La falta de documentación y signos notorios dificultó su reconocimiento inmediato.

Un punto clave de la causa es discernir si el golpe en la cabeza ocurrió fuera del agua o después. Si fue fuera, deberá investigarse si hubo agresión con posterior caída o si se produjo un homicidio intencionado.

El Ministerio Público de la Acusación lleva adelante el caso, mientras se aguardan estudios médicos complementarios que permitan determinar la data de la muerte, si fue traumática o por sumersión, y si existieron otras lesiones internas.