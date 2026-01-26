¿Lo tiene cortito? El nuevo drama entre Mauro Icardi y la China Suárez

El eterno triángulo amoroso que tiene como protagonistas a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sumó un análisis demoledor en la pantalla de América TV. Durante la última emisión de LAM, el conductor Ángel de Brito se encargó de desmenuzar las recientes y polémicas publicaciones del delantero, sugiriendo que detrás de cada descargo no hay una iniciativa propia, sino una necesidad imperiosa de cumplir con las exigencias de su actual pareja para evitar conflictos domésticos.

La hipótesis que manejan en el entorno del periodismo de espectáculos indica que el futbolista estaría utilizando sus redes como una herramienta de validación. Según explicaron, cada vez que Icardi publica contenido reafirmando su amor o atacando el pasado, lo hace para intentar apaciguar el clima interno.

El objetivo sería tranquilizar a la China Suárez, quien, consciente de los antecedentes de su pareja, mantendría una guardia alta que obliga al jugador a sobreactuar su compromiso públicamente.

El rol de la “China” y la teoría de Pepe Ochoa

En medio del debate, Pepe Ochoa fue lapidario al describir la dinámica que se vive puertas adentro. Para el panelista, la actriz está “enloquecida” por la sombra de Wanda Nara, lo que la lleva a ejercer una presión constante sobre el deportista.

“Ella sabe con quién se metió, entonces lo debe tener medio cortito”, disparó Ochoa, justificando por qué Mauro decidió postear imágenes irónicas o “estampitas” para demostrarle lealtad absoluta y mantener la paz en la relación.

A esta teoría se sumó la palabra de Pilar Smith, quien aportó un dato clave sobre el origen del último conflicto. Para la periodista, el nuevo capítulo del Wandagate no fue iniciado por Icardi, sino por un reclamo directo de la actriz tras una charla que el futbolista mantuvo con su ex.

Por su parte, Ángel de Brito no tuvo filtros al comparar el presente de Icardi con su pasado junto a la conductora de MasterChef. El periodista recordó que Mauro siempre pareció ceder el control de su vida pública a sus parejas de turno. “Un poco me convence la teoría de que sea medio pollera”, lanzó De Brito, trayendo a la memoria cómo antes era Wanda quien lo “llevaba de la soguita” a entrevistas y eventos, una dinámica que hoy parece repetirse con su nueva compañera.