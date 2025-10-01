Llega el festival de música en vivo más grande del interior: dónde y cuándo se realizará

El Festival Vuela aterriza por primera vez en San Jorge, transformando la manera de vivir la música en el interior de la provincia de Santa Fe. Organizado por Winco Producciones, el evento promete superar los estándares de los festivales locales, con una jornada que combina grandes bandas nacionales y nuevos talentos.

La cita será el sábado 15 de noviembre a partir de las 15 horas en el Aeroclub San Jorge, ubicado en Falucho 2452. Los tickets ya se encuentran disponibles a través de Starticket y en puntos de venta físicos.

Festival Vuela

La propuesta del festival incluye más de 10 horas de música en vivo, con un line up que mezcla géneros como rock, pop, cuarteto y sets de DJs. Los organizadores destacan que esta variedad permitirá a los asistentes descubrir nuevas bandas, además de disfrutar de artistas consagrados que pisan San Jorge por primera vez.

La K'onga

Entre los confirmados para el festival se encuentran Bersuit Vergarabat, Guasones, La K’onga, Cruzando el Charco, Los Tipitos, Vale Acevedo, Calter y la DJ Agus Maders, quien además será la encargada de la Fiesta Vuela al cierre de la jornada.

Bersuit

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de un sector gastronómico, stands interactivos y espacios pensados para distenderse entre los shows, creando una experiencia completa que va más allá del escenario principal.

Los Tipitos

Julio Aragno, uno de los organizadores, explicó en conferencia de prensa que “Winco Producciones tiene cinco años de vida y después de varios espectáculos organizados aquí, nos dimos cuenta de que San Jorge estaba listo para un evento de esta magnitud. Con el apoyo del municipio y las instituciones locales, logramos armar un festival que cumple con todas nuestras expectativas”.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Pellegrino remarcó la importancia del evento para la ciudad: “San Jorge está preparada para más. Este festival es una forma de apoyar a productores locales y vincular el sector privado con el público. No podemos organizar algo así desde el municipio, pero sí podemos acompañar y tender las redes necesarias para que el evento sea un éxito”.

Festival Vuela

El Festival Vuela se posiciona así como el evento musical más grande del interior de Santa Fe, consolidando a San Jorge como un punto clave en el mapa cultural de la provincia y ofreciendo a sus habitantes una experiencia única para disfrutar de la música en vivo.