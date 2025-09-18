Llega el evento de inteligencia artificial más grande del país: dónde y cuándo se realiza

Rosario fue elegida para albergar el mayor evento de inteligencia artificial del país, programado para octubre de 2025. Será una cita obligada para especialistas, empresas tecnológicas, estudiantes y curiosos del rubro que buscan acercarse a las últimas tendencias en IA.

El congreso incluirá múltiples charlas magistrales, paneles de debate, demostraciones en vivo y espacios de talleres prácticos. Se abordarán temas como aprendizaje automático, visión por computadora, ética en IA, automatización y aplicaciones en salud, industria, agropecuario y sectores urbanos.

Auditorio completo en AI Weekend Buenos Aires.

Se espera la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos ingenieros, investigadores y emprendedores que ya tienen proyectos reconocidos en IA. Rosario será punto de encuentro para quienes trabajan en innovación y buscan expandir sus redes de contacto.

Una de las sedes será el Centro Cultural de Rosario, aunque también habrá actividades en espacios tecnológicos asociados con universidades locales como la UNR, que serán escenario de workshops prácticos y hackathons. La idea es vincular conocimiento con experiencia directa.

Charlas inspiradoras sobre IA y nuevos paradigmas.

El evento también incluirá feria de startups, donde jóvenes empresas del ecosistema tecnológico podrán mostrar prototipos, productos y servicios basados en IA. Se espera que inversores locales y sponsorizaciones privadas participen de la instancia de exhibición comercial.

Para asistir, habrá distintos tipos de entradas: desde accesos generales para público interesado, hasta pases completos para profesionales que deseen acceder a talleres y actividades restringidas. También se contempla modalidad virtual para quienes no puedan viajar hasta Rosario.

AI Weekend Rosario

Los organizadores destacaron que este evento representa una apuesta por descentralizar la tecnología en Argentina, sacándola de los tradicionales hubs como Buenos Aires, para acercarla a otra ciudad con alto potencial como Rosario.

Quienes deseen participar ya pueden inscribirse a través de la página oficial del evento, que publicó programación preliminar y detalles de los speakers confirmados. También se recomienda estar atentos a promociones tempranas, que suelen agotarse rápido en eventos de esta naturaleza.