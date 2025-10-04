Lionel Scaloni, preocupado: la Selección sufrió una sorpresiva baja para los amistosos en Estados Unidos

A horas de haber confirmado la lista de convocados para los encuentros amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se vio obligado a realizar una modificación de último momento.

La lista de convocados para los próximos amistosos internacionales no contará con Thiago Almada, mediocampista del Atlético de Madrid, quien fue desafectado debido a una lesión que le impide participar en la fecha FIFA.

La baja de Almada se suma a otras ausencias en la convocatoria, como la de Lionel Messi, quien también se encuentra fuera de acción por problemas físicos.

A pesar de estas bajas, la selección argentina cuenta con una plantilla sólida y experimentada, con jugadores clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul, quienes liderarán al equipo en estos amistosos.

El cuerpo técnico continúa evaluando el estado físico de los jugadores y ajustando la convocatoria según sea necesario para garantizar el mejor rendimiento del equipo.

Thiago Almada no podrá estar presente en los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela.

Estos amistosos representan una oportunidad para que la selección argentina afine su preparación de cara a los próximos desafíos en las Eliminatorias Sudamericanas y otras competiciones internacionales.

La ausencia de Almada también abre la puerta para que otros jugadores jóvenes, como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, puedan demostrar su valía y ganarse un lugar en futuras convocatorias.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico con el objetivo de mantener su invicto y seguir consolidando su juego colectivo bajo la dirección de Scaloni.

Los aficionados esperan con ansias ver cómo el equipo afronta estos desafíos y cómo los jugadores convocados aprovechan la oportunidad para brillar en el escenario internacional.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, cada partido amistoso es una oportunidad para que la selección argentina continúe su proceso de renovación y se acerque a la gloria en la próxima Copa del Mundo.