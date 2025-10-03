Con sorpresas del fútbol argentino: Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para la Fecha FIFA

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas, pero la Selección Argentina todavía debe prepararse para las dos citas importantes que se le vienen: la Finalissima y el Mundial 2026. Por eso, jugará dos amistosos en Estados Unidos; frente a Venezuela y Puerto Rico.

La lista de la Selección Argentina con novedades del fútbol argentino

La lista mantiene la base de las últimas convocatorias y la que conquistó el mundo en el último tiempo, pero siempre sufre algunos cambios. En esta ocasión las novedades son Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno.

Lautaro River es la gran sorpresa de Scaloni en la selección (River)

Cambeses le ganó el puesto a Gabriel Arias en el arco de Racing y rápidamente se supo adueñar de él por sus buenos rendimientos. En seis partidos, tuvo cinco vallas invictas y jugará semifinales de Copa Libertadores. Por otro lado, Lautaro Rivero, central de River Plate, también se metió en la nómina por su gran performance en el último tiempo.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina de fútbol. (AP)

El entrenador nacido en Pujato en el último tiempo también estuvo mirando a Brasil y llamó a José Manuel López, de Palmeiras, que repite convocatoria, pero se le agregó Aníbal Moreno, del mismo equipo. El volante surgido en Newell´s y con pasado en La Academia, tiene su primera convocatoria a la mayor, tras paso por las selecciones juveniles.

La lista completa de Lionel Scaloni

En conclusión, los convocados para la Fecha FIFA son los siguientes:

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernpandez, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono y Nicolás González.

Delanteros: Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025

Cuándo juega la Selección Argentina

En el país norteamericano, se enfrentará con:

Venezuela , el viernes 10 de octubre a las 21:00 hs de Argentina

Puerto Rico, el lunes 13 de octubre a las 20:00 hs de Argentina