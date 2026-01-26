Lionel Messi se detuvo para firmarle la camiseta a Pol Deportes: el joven relator lloró de emoción y conmovió a todos

El fútbol volvió a demostrar que es mucho más que un deporte durante la llegada del Inter Miami a Lima. En la antesala del amistoso frente a Alianza Lima por la “Noche Blanquiazul 2026”, la expectativa por ver a Lionel Messi alcanzó niveles desbordantes. Sin embargo, en medio del operativo de seguridad, ocurrió un episodio que se volvió viral en cuestión de minutos.

El protagonista de este tierno momento es Cliver Huamán, un adolescente peruano de gran popularidad en redes sociales bajo el seudónimo de “Pol Deportes”. El joven, que se destaca por su labor como relator deportivo a su corta edad, aguardaba detrás de las vallas con su camiseta del equipo estadounidense y un marcador en la mano.

Lágrimas en Matute: un sueño que se hizo realidad

El encuentro se produjo en los instantes previos al choque internacional, justo cuando la delegación del Inter Miami hacía su ingreso al estadio de Matute bajo un estricto operativo de seguridad. Pese al caos lógico por la llegada de las estrellas, Lionel Messi se apartó de la fila para estampar su firma en la camiseta del adolescente, quien esperaba con ansias el arribo de su ídolo. La escena fue captada por las cámaras de Latina Televisión y no tardó en transformarse en el contenido más compartido en las plataformas digitales.

Detrás del apodo “Pol Deportes” se encuentra Cliver Huamán, un joven talento de la narración deportiva que se convirtió en una figura viral tras una hazaña particular: relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental. Aquella muestra de pasión por el periodismo le valió el reconocimiento de la audiencia y de los grandes medios, posicionándolo como una de las promesas del relato deportivo en Perú gracias a su enorme capacidad de difusión en redes sociales.

A raíz de su creciente popularidad, Huamán fue convocado para integrar equipos de transmisión profesional, participando en coberturas de alto impacto para señales como L1 Max. Su evolución ha sido constante, pasando de generar contenidos independientes a formar parte del análisis de los encuentros más relevantes del torneo local.