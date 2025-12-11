Lavezzi recordó a Sabella con la anécdota más graciosa: el agua, la bronca y el “Saviola”

“El Pocho” Lavezzi reapareció en una streaming recordando una graciosa anécdota del Mundial 2014 a cinco años del fallecimiento de Alejandro Sabella, el DT subcampeón del mundo 2014 que dejó una huella de humildad y valores innegociables.

El exfutbolista, oriundo de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez, recordó con gran humor y nostalgia una de las situaciones más icónicas del fútbol argentino.

Una anécdota que quedó en el recuerdo de todos.

Conocido por su carisma tanto dentro como fuera de la cancha, “el Pocho” se dispuso a contar algo sobre sus días en la Copa Mundial que se jugó en Brasil, hace más de 10 años. La historia giró en torno a una relación especial: la suya con el entonces director técnico Alejandro Sabella.

La famosa anécdota inmortalizada en miles de memes no involucra al “Conejo” Saviola sino que tiene como protagonistas estelares al propio “Pocho” y al recordado Sabella en pleno fragor del Mundial de Brasil 2014.

Durante uno de los partidos, con la tensión al límite Lavezzi, el “Pocho” realizó un gesto que evidenció la confianza ciega y la genuina camaradería que existía en el seno del grupo: le arrojó agua directamente a la cara del entrenador. Un acto espontáneo destinado a “descomprimirlo” y relajar el ambiente cargado de nerviosismo propio de una Copa del Mundo.

Lejos de una reacción de enojo, la respuesta de Sabella cimentó la leyenda, mostrando la humanidad y el humor que lo caracterizaban. El Pocho recordó que el DT le devolvió la mirada con una sonrisa pícara y le dijo: “Un poquito de agua, ¿querés?”, inmortalizando para siempre un momento de distensión y cercanía que escasea en las grandes citas deportivas.

“Venía muy sacado y él no era así. Era un tipo tranquilo, y ese día venía muy arriba. Me gritaba y me decía: ‘decile a Ricky Álvarez que corra’. Yo le decía Saviola, le dije ‘relájate Saviola’, y le tiro el chorrito”, recuerda con humor el “Pocho”.

Por qué a Alejandro Sabella le decían Pachorra

El apodo de Sabella llegó en una de sus primeras experiencias vistiendo la camiseta de Argentina. Durante el Sudamericano juvenil de Chile 1974, el periodista y locutor Marcelo Araujo lo apodó “Pachorra” por su hábito de dormir la siesta.