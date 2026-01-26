Las fotos que refuerzan el romance: Rocío Robles y Adrián Suar apasionados en Punta del Este

Tras meses de especulaciones y un perfil extremadamente bajo, Adrián Suar y Rocío Robles decidieron dejar de ocultarse hace unos meses. La pareja fue captada recientemente en las playas de Punta del Este, disfrutando de un fin de semana a puro sol y relax.

Rocío Robles y Adrián Suar más enamorados que nunca.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: entre ellos sobran las miradas cómplices, las risas y los gestos de cariño, confirmando que el productor volvió a apostar fuerte al amor tras años de soltería.

Según trascendió, el romance no es tan reciente como parece, ya que la relación habría comenzado de manera íntima hace casi un año. La pareja se hospedó en el exclusivo Hotel Locanda, del Grupo Cipriani, donde compartieron una habitación de lujo, reforzando la idea de un vínculo ya consolidado. Durante su estadía, se los vio paseando de la mano por la orilla del mar, ajenos a las cámaras y enfocados únicamente en su mutua compañía.

Un refugio de lujo y complicidad en la arena

Las fotografías tomadas en el parador Casablanca muestran a un Adrián Suar relajado y muy atento con la periodista de ESPN. Este viaje a Uruguay es una clara señal de lo consolidada que está la pareja.

Para el “Chueco”, quizás esta relación represente un cambio significativo en su vida personal, siendo su vínculo más formal desde su separación de Griselda Siciliani. Por su parte, Robles se mostró radiante y enamoradísima, luciendo un look veraniego que capturó todas las miradas. La conexión entre ambos es evidente.

Rocío Robles y Adrián Suar.

El blanqueo definitivo de la pareja del verano

La confirmación pública de este romance llega después de que el propio Suar compartiera postales románticas en sus redes sociales semanas atrás. Sin embargo, estas nuevas imágenes en Maldonado ratifican que la convivencia y el proyecto de pareja marchan sobre ruedas.

La escapada a Punta del Este parece ser solo el comienzo de una temporada donde no faltarán los eventos y las salidas compartidas. Entre caminatas por la playa y cenas románticas, Adrián Suar y Rocío Robles se posicionan como la pareja más buscada del espectáculo en este 2026, demostrando que el amor, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.