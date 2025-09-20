Lamine Yamal homenajeó a Lionel Messi en la previa al Balón de Oro y revolucionó las redes

Lamine Yamal volvió a ser protagonista fuera de la cancha, esta vez en la previa de la esperada gala del Balón de Oro. Un video suyo en TikTok, donde aparece bailando con una camiseta de Lionel Messi, conmocionó a sus seguidores y se volvió viral en pocas horas.

El clip muestra al joven delantero celebrando, moviéndose al ritmo de la música con la remera de Las Garzas y sonrisas, en una escena cercana y espontánea que contrasta con la formalidad de los eventos futbolísticos de alto perfil.

Lamine Yamal con la camiseta de Inter Miami

El video, difundido a través de la red social TikTok, muestra al novio de Nicki Nicole luciendo el dorsal número 10 del equipo de Florida, el mismo que utiliza el astro argentino en la Major League Soccer.

La publicación no demoró en alcanzar gran repercusión, generando una reacción masiva en distintas redes sociales y remitiendo a las comparaciones entre el joven español y el astro argentino. Es de carácter pública la admiración de Yamal por Messi e incluso reconoció en varias oportunidades que el ex Barcelona es su principal referente futbolístico.

TikTok estalló con reacciones positivas: usuarios compartieron el video cientos de veces, comentaron con emoticidad, y destacaron la humildad de Yamal como elemento clave en su encanto mediático.

En términos de repercusión, el video llegó no solo a seguidores de fútbol, sino también a comunidades de música, cultura popular y redes sociales en general, que valoran los contenidos auténticos y espontáneos.

Video: Lamine Yamal bailó con la camiseta de Messi y las redes explotaron