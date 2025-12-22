La sorpresa con sello “leproso” que recibió la rosarina Nicki Nicole en pleno show de Milo J

La rosarina Nicki Nicole volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su música, sino por un gesto que reafirma su fuerte vínculo con sus raíces. Durante el multitudinario show que brindó Milo J, donde la artista estuvo como invitada especial, se vivió un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Una fanática logró romper la barrera del escenario para hacerle llegar un presente que identifica a gran parte de la ciudad.

Nicki Nicole y Milo J en Vélez.

El episodio ocurrió mientras Nicki disfrutaba del evento desde el sector preferencial. Entre la multitud, una seguidora ubicada contra la valla comenzó a hacer señas desesperadas para llamar la atención de la cantante. Su objetivo era claro: entregarle un objeto que representa la pasión futbolera de la ciudad de Rosario y el amor que la artista siempre ha manifestado por sus colores.

El regalo “leproso” que sorprendió a la rosarina en la valla

Ante la imposibilidad de acercarse personalmente, la joven recurrió a la ayuda del personal de seguridad. Un guardia de la valla actuó como intermediario y logró tomar el pequeño regalo para alcanzárselo a la trapera. El momento de la entrega fue captado por varios celulares de los presentes, quienes advirtieron de inmediato que se trataba de una pulsera con los colores y el escudo de Newell’s Old Boys.

La reacción de Nicki Nicole no se hizo esperar y fue de absoluta alegría al recibir el accesorio. La artista, que nunca ocultó su fanatismo por el club del Parque Independencia, agradeció el gesto con una sonrisa y señas hacia la fanática, demostrando que, a pesar de su fama internacional, mantiene intacto su sentido de pertenencia con Rosario y su cultura popular.

Este tipo de interacciones refuerzan la imagen de cercanía que Nicki mantiene con su público, especialmente cuando se trata de sus coterráneos. En un ambiente dominado por las luces y la exposición masiva, el detalle de la pulsera “leprosa” funcionó como un recordatorio de sus orígenes en los barrios de nuestra ciudad, algo que sus seguidores locales celebran en cada oportunidad.