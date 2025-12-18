La rosarina Nicki Nicole deslumbró con un look de lujo desde un pueblo medieval en España

Nicki Nicole continúa consolidándose no solo como una referente de la música urbana, sino también como un verdadero ícono de la moda. En esta oportunidad, la artista rosarina sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías desde Pedraza, un pintoresco pueblo medieval en España.

Rosarina internacional.

Para su salida nocturna en suelo europeo, la trapera eligió un conjunto “total white” diseñado para las bajas temperaturas, pero sin perder la audacia que la caracteriza. La pieza central fue un vestido largo, ajustado al cuerpo, que incluyó dos de los fetiches preferidos de la temporada: un tajo profundo y una capucha integrada. Acompañó la prenda con pantimedias al tono y stilettos con detalles de moños, logrando una estética monocromática impecable.

Piel sintética: el toque de glamour que es tendencia

El elemento que terminó de elevar el outfit fue, sin lugar a dudas, un abrigo corto de piel sintética blanca. Este tipo de prendas han sido furor durante todo el año, y Nicki confirmó que siguen siendo el aliado ideal para sumar elegancia y protección contra el frío.

Completó su imagen con un maquillaje de alto impacto que incluyó glitter plateado en los párpados y un peinado con volumen en las puntas, resaltando su faceta más sofisticada en el viejo continente.

Reina de la moda.

Con cada aparición pública o posteo en redes, Nicki Nicole deja en claro que su vínculo con la moda es cada vez más estrecho. Mientras continúa con su agenda en el exterior, la rosarina sigue llevando su impronta y su estilo a cada rincón del mundo, sin olvidar sus raíces pero demostrando que puede conquistar cualquier pasarela o ciudad medieval con su sola presencia.