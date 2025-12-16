La rosarina Amalia Granata, el “Ogro” Fabbiani y un inesperado reencuentro: “Ojo que ella es...”

La relación entre Amalia Granata y Cristian “Ogro” Fabbiani sumó un capítulo impensado. Tras diez años de evitar cualquier tipo de contacto personal, la rosarina confirmó que volvieron a verse las caras en un contexto privado.

"El Ogro", la egresada y la diputada.

La rosarina Amalia Granata y Cristian Fabbiani coincidieron nuevamente. La reunión se produjo en un momento significativo para la familia y estuvo marcada por el egreso de su hija Uma.

“Fui yo quien se aproximó para saludar y pedir una foto”, confesó la funcionaria en una entrevista en América TV, dejando en claro que tuvo la iniciativa de acercar posiciones en medio de la emoción del acto escolar. Esta actitud permitió que el evento fluyera con normalidad, evitando cualquier momento de incomodidad para los presentes y priorizando la unión familiar en un día tan especial.

En medio de la nota televisiva, la legisladora rosarina evocó una situación puntual del evento que terminó por descontracturar el ambiente. Granata explicó que, al notar la presencia de la hija menor del deportista (una pequeña de dos años a la que no conocía), se aproximó con la intención de conocerla y entablar un juego. Fue en ese instante cuando Fabbiani lanzó una broma: “¡Ojo que ella es mala!”, disparó el exjugador, haciendo alusión entre risas a la fama de “dura” que suele rodear a la diputada.

A pesar de las asperezas del pasado, Amalia subrayó que el diálogo con Cristian Fabbiani fue sereno y respetuoso durante toda la velada. Para la diputada, lo más importante fue demostrar que, ante los logros de su hija, las rencillas personales pueden pasar a un segundo plano.