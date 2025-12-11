La sorprendente revelación de Amalia Granata sobre su ropa

La diputada de la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, se suma a la tendencia de la moda circular que prioriza la compra y venta de indumentaria de segunda mano.

Granata decidió desprenderse de una parte de su vestidor ofreciendo sus prendas a través de una popular plataforma de reventa. Se trata de un gesto que no solo renueva su propio stock sino que también pone en valor la importancia de consumir moda de manera más consciente y responsable con el medio ambiente.

Amalia Granata

Las seguidoras de la legisladora y las amantes de la moda ahora tienen la oportunidad de acceder a piezas únicas y con historia. El espacio de Granata en la plataforma de e-commerce ya está activo y contiene artículos que reflejan su estilo personal: moderno, simple y con una marcada esencia propia.

El estilo Amalia Granata: básico y moderno

Al hablar de sus preferencias de vestuario, Granata ha expresado su gusto por las prendas sencillas pero elegantes. Según comentó, entre sus imprescindibles se encuentran las remeras básicas, tanto de cuello redondo como en “V”, en colores neutros como blanco y negro. Su premisa es “tratar de estar siempre bien vestida”, manteniendo un look que define como moderno y, sobre todo, simple. Esta curaduría de su vestidor es lo que ahora se pone a disposición del público.

Lo más interesante es que la propia diputada confesó ser usuaria de la moda circular incluso antes de poner a la venta sus propios artículos. En su guardarropa se encuentran vestidos que adquirió de segunda mano para usarlos en eventos sociales. “Me los he puesto para alguna fiesta, todos me preguntan por esos vestidos y yo les digo que los compré usados”, reveló, destacando que muchas veces estas prendas están impecables. Esto demuestra que la decisión de vender es un reflejo de una filosofía que ya integra en su vida, reconociendo que al usar algo una vez, es mejor darle la oportunidad de que otra persona lo disfrute.

La plataforma utilizada por la legisladora no es simplemente un sitio de negocios; es un motor que impulsa la moda circular y desafía al modelo del fast fashion (moda rápida). Es fundamental recordar el impacto ambiental de la industria textil, considerada la segunda más contaminante del planeta. La producción de un solo jean, por ejemplo, demanda unos 7.500 litros de agua, una cantidad que equivale al consumo humano de siete años.

La venta de la ropa de Amalia Granata es una excelente oportunidad para adquirir prendas con un valor agregado y, al mismo tiempo, contribuir a un consumo más sostenible. Los artículos de la diputada están disponibles en el web de Renova tu vestidor.