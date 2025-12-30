El clima en el Parque Independencia se tensionó este martes tras la conferencia de prensa brindada por Ignacio Boero y Camilo Cristiá en el predio de Bella Vista. A pocos días de haber asumido, el flamante presidente de Newell’s describió un panorama desolador, asegurando que la gestión de Ignacio Astore dejó un club “devastado e hipotecado”. Según los primeros balances, el pasivo supera los 35 millones de dólares, una cifra que coloca a la institución en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo operativo.

La gravedad de las acusaciones no se quedó solo en los números macroeconómicos. El tesorero Cristiá denunció que la administración saliente emitió cheques sin fondos de manera indiscriminada y retuvo Impuesto a las Ganancias sin liquidarlo, lo cual constituye un delito penal. “No había ningún interés en salvar la salud financiera del club”, disparó el directivo, quien detalló que se firmaron contratos masivos apenas 45 días antes de dejar el poder, comprometiendo pagos que nunca se efectuaron y dejando a los empleados y jugadores con tres meses de sueldos atrasados.

Auditoría integral y fondos comprometidos hasta 2026

Para determinar el alcance real de las irregularidades, la comisión directiva anunció que en enero se pondrá en marcha una auditoría contable exhaustiva. Este proceso buscará confirmar si existió fraude contra el club, es decir, maniobras deliberadas para beneficiar a terceros en perjuicio del patrimonio leproso. Las sospechas se fundamentan en procesos de compras irregulares que se pagaban “en un escritorio” sin controles previos y en la existencia de empleados en nómina que residen en otras provincias sin cumplir funciones claras.

El informe reveló también que Newell’s tendrá serias dificultades para generar ingresos en el corto y mediano plazo. La gestión anterior cedió los derechos de televisión de todo el año 2026 y vendió más del 80% de los palcos por los próximos dos años. Además, los contratos con los principales patrocinadores ya fueron cobrados por adelantado y no se percibirán regalías por la venta de indumentaria durante los próximos 24 meses, debido a un convenio sellado apenas dos semanas antes del cambio de mando.

En el plano institucional, Boero relató que debió recurrir a avales personales y al apoyo de socios colaboradores para levantar una inhibición de 750 millones de pesos de Liverpool de Uruguay y así poder normalizar la situación deportiva. Durante una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el mandatario rojinegro expuso que la entidad carece de recursos propios por el momento, por lo que el respaldo de la casa madre del fútbol argentino será vital para transitar este período de “economía de guerra”.

Mientras los auditores se preparan para revisar cada movimiento de los últimos seis meses, el plantel profesional que conducen los técnicos Gómez y Orsi continúa con su pretemporada en Bella Vista. El desafío de la nueva gestión será doble: sanear una economía que califican como “vaciada” y, al mismo tiempo, armar un equipo competitivo para un 2026 que ya nace con las arcas hipotecadas. La justicia rosarina podría ser el próximo escenario de esta interna política que recién comienza.