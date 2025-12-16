El nuevo presidente del club rosarino Newell’s Old Boys, Ignacio Boero, inició su gestión: “Estamos trabajando a full 24/7″

Ignacio Boero comenzó este lunes su gestión como presidente de Newell’s Old Boys con una agenda cargada y definiciones inmediatas. El candidato de Unen obtuvo 5.456 votos y le sacó una amplia diferencia al resto.

Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro) fue segundo con 2.707, seguido de cerca por Juan Cúneo (Fuerza Leprosa) con 2.535. Cuarto quedó Guillermo Muñoz (8 de Marzo) con 119.

En conferencia de prensa, Boero dijo que todo el equipo ya está trabajando arduamente: “Estamos trabajando a full 24/7″

El primer día de Boero en Newell’s: gestión, AFA y la búsqueda del nuevo DT

Ignacio Boero inició oficialmente su mandato como presidente de Newell’s Old Boys. Tras ser electo, el flamante dirigente comenzó su ciclo de manera formal, protagonizando una intensa jornada en la que se repartió entre las instalaciones del club y gestiones clave en Buenos Aires.

La era Ignacio Boero.

El día arrancó con actividades protocolares en el Coloso Marcelo Bielsa y recorridas por las diversas áreas de la institución. Sin embargo, la acción más urgente se dio con un viaje relámpago a Capital Federal. Boero, acompañado por Roberto Sensini, visitó la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este encuentro tuvo un doble propósito: primero, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aprovechó para felicitar públicamente a la nueva cúpula directiva. Tapia utilizó su cuenta de X para desearles “¡Éxitos en esta etapa!” tras la “gran jornada democrática” vivida en Rosario.

Segundo, y no menos importante, el viaje sirvió para encaminar la contratación del próximo director técnico. La comisión directiva tiene como prioridad absoluta cerrar al sucesor en el banco de suplentes antes del jueves, día en que el plantel profesional está citado para retomar los entrenamientos en Bella Vista.