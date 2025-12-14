El nuevo presidente de Newell’s es Ignacio Boero con una participación histórica en el club rosarino

Ignacio Boero, candidato de la agrupación Unen, se consagró este domingo como el nuevo presidente de Newell’s Old Boys, tras imponerse en unas elecciones que contaron con una participación récord de socios.

Aunque restan los números finales del escrutinio, el optimismo y los festejos ya se desataron en el estadio cubierto, donde cerca de 11 mil socios se acercaron a ejercer su voto, marcando un hito en la vida institucional del club del Parque Independencia.

El ambiente de triunfo se respiró en el bunker de Unen incluso antes del cierre de las urnas. Desde temprano en la tarde, los integrantes de la lista ganadora mostraban rostros distendidos y aseguraban off the record que la ventaja sobre sus competidores era ya irreversible. De esta manera, Boero y su equipo superaron a las otras dos listas que compitieron por la conducción del club: la de Cristián D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro) y la de Juan Cúneo (Fuerza Leprosa).

Con esta victoria la agrupación Unen asume el mando de la institución rojinegra para el próximo período. La confirmación oficial de los resultados solo restará plasmar en números una tendencia que ya es irreversible y que desató la algarabía en el Parque.

El club rosarino tiene nuevo presidente.

Los socios de Newell’s definieron con una asistencia masiva el rumbo dirigencial, poniendo fin a la jornada electoral con la expectativa de que el nuevo ciclo de Boero traiga consigo los éxitos deportivos e institucionales que la hinchada espera.

La nueva comisión directiva que conducirá el club quedó conformada con Juan Manuel Medina como vicepresidente 1°, Hernán Botta como vicepresidente 2°, Juan Costa en la secretaría y Román Guajardo como prosecretario. El área económica estará a cargo de Camilo Cristia como tesorero y Leonel Larrauri como protesorero, mientras que Javier Rebori será secretario de actas.