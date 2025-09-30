Rosario se prepara para recibir a los amantes de la gastronomía en una noche especial dedicada a los sabores tradicionales. El jueves 9 de octubre, de 19 a 22, se llevará a cabo La Noche de las Fiambrerías, una propuesta que invita a recorrer algunos de los locales más emblemáticos de la ciudad, conocidos por su excelencia en fiambres, quesos, encurtidos y vinos.

Durante esta jornada, los participantes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de productos seleccionados, así como de promociones y descuentos especiales tanto para consumir en el lugar como para llevar. Además, se ofrecerán combos especiales que incluyen una variedad de fiambres, quesos, aceitunas, berenjenas, mini tartas, panes y brochettes, ideales para compartir en familia o con amigos.

Una de las atracciones principales de la noche será el recorrido del Panza Bus, que realizará seis paradas en puntos estratégicos de la ciudad. Este transporte ofrecerá a los asistentes una experiencia gastronómica única, con tapeos, cócteles y un brindis final para celebrar esta iniciativa que busca resaltar la tradición culinaria local.

La Noche de las Fiambrerías no solo se trata de una propuesta gastronómica, sino también cultural. Durante el evento, se llevarán a cabo actividades culturales en diversos puntos de la ciudad, incluyendo música en vivo, intervenciones artísticas y presentaciones en los locales participantes. Esta combinación de sabores y cultura busca ofrecer una experiencia completa para los asistentes.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Rosario y el Ente Turístico Rosario, quienes han colaborado en la organización y promoción del evento. Según fuentes oficiales, el objetivo es fomentar el turismo local, apoyar a los comercios tradicionales y ofrecer a los rosarinos una alternativa de esparcimiento que resalte la identidad gastronómica de la ciudad.

La Noche de las Fiambrerías en Rosario

Para facilitar la participación, se recomienda a los interesados consultar el mapa interactivo disponible en el sitio oficial del evento, donde podrán encontrar información detallada sobre los locales adheridos, las actividades programadas y las promociones especiales. Además, se sugiere realizar reservas con antelación en los establecimientos que lo requieran, ya que se espera una alta demanda.

La Noche de las Fiambrerías se suma a otras iniciativas similares que han tenido lugar en Rosario, como La Noche de las Peatonales y La Noche de los Museos, consolidándose como una propuesta que celebra la cultura local y promueve el encuentro social en un ambiente distendido y festivo.