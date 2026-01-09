La lucha del nadador rosarino Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

La historia de Matías Bottoni, el joven rosarino que sufrió una lesión en la médula el 10 de mayo de 2025, está a punto de iniciar un capítulo de máxima esperanza. Después de meses de una lucha incansable y una cruzada solidaria que unió a Rosario bajo el lema “Todos por Mati”, se confirmó que continuará su tratamiento en el Instituto Guttmann de Barcelona. Este centro es reconocido internacionalmente por ser uno de los mejores del mundo en neurorrehabilitación, lo que representa una oportunidad crucial para su recuperación.

Matías Bottoni

La vida de Matías y su familia se transformó en una carrera contra el tiempo y los obstáculos, sin embargo, la resiliencia del joven y el apoyo masivo de la comunidad permitieron recaudar los fondos necesarios para acceder a esta tecnología de vanguardia. El viaje a España no es solo un traslado médico, sino el resultado de un esfuerzo colectivo que involucró a cientos de personas conmovidas por su situación.

Tras analizar diversas alternativas, la familia de Matías Bottoni hallaron una esperanza concreta en el Institut Guttmann. Se trata de un centro de neurorrehabilitación de alta complejidad situado en Barcelona, España, donde se busca llevar a un nuevo nivel el tratamiento que el joven viene realizando actualmente en la clínica Aprepa de San Jerónimo Sud. Esta elección representa una oportunidad fundamental para profundizar los avances logrados hasta la fecha.

Matías Bottoni

El proceso para concretar el traslado se agilizó significativamente luego de que Luciano, el padre de Matías, viajara personalmente a Europa para exponer el cuadro clínico de su hijo. El equipo médico del instituto ya brindó su aprobación tras una reunión con el director del área.

Matías necesita de la solidaridad de toda la comunidad rosarina

Para afrontar la recuperación de Matías en España, la familia Bottoni mantiene una campaña solidaria permanente. Se puede donar mediante transferencia bancaria a través del Banco Santander a la cuenta de Luciano Bottoni, mediante el CBU: 0720101788000035926254 o al Alias: LUCIANOMARTINBOTTONI