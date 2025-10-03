La influencer hincha de Rosario Central mostró su sexy tatuaje y sorprendió a Roberto Pettinato

Iara Broin, la rosarina conocida por su pasión por Rosario Central, alcanzó la popularidad meses atrás cuando contó, a través de sus redes sociales, que había comenzado a subir contenido para adultos.

Por eso, en medio de su explosión mediática, la influencer fue invitada a En una con Pettinato, el programa que Roberto Pettinato conduce en el canal de streaming rosarino Abitare TV.

Iara Broin

En el estudio, además de hablar del club de sus amores, la rosarina sorprendió al contar que tiene un enorme tatuaje en una parte de su cuerpo que no está expuesta y despertó la curiosidad del conductor.

“Tengo un tatuaje muy gigante de Rosario Central en la pierna”, reveló antes de comentar porqué lo hizo. “Prometí que si salíamos campeones me iba a hacer el escudo grande y me lo hice”, explicó, en referencia al título que el Canalla consiguió en 2023 en la Copa de la Liga Argentina.

Entonces, después de que Pettinato preguntara si se podía mostrar, la joven comenzó a bajarse el pantalón. “A ver si se puede...”, comentó mientras dejaba al descubierto su bombacha negra.

En ese momento, descubrió el gran escudo del club rosarino y, ante la sorpresa, el animador llegó a expresar: “A la mierda, gran tatuaje”. El video generó la reacción inmediata de los seguidores del canal que dejaron sus comentarios y los emojis de “fueguito” se multiplicaron muchas veces.

