La increíble historia detrás de la foto de Lionel Messi con Lamine Yamal de bebé

La suerte, la casualidad o quizás el destino pusieron a un pequeño Lamine Yamal de apenas cinco meses en brazos de la estrella del Barcelona, Lionel Messi, hace muchos años. Una foto de carácter solidario para el calendario del diario Sport de 2008, en colaboración con la Fundación del Barça y UNICEF, desató la locura en redes sociales.

“Lamine era muy simpático. Se ganó a Messi en dos sonrisas”, confesó Joan Monfort, artífice de la fotografía que revolucionó las redes casi dos décadas después. Oriol Canals, en aquel entonces responsable de marketing del diario deportivo, también estaba presente. “Le impresionaba más el bebé que la cámara”, recuerda Canals del tímido Messi, que empezaba a despuntar tras debutar cuatro años atrás con el primer equipo.

La producción se hizo para un reconocido caledario de un diario.

A finales de 2007, Sport organizaba la segunda edición de un calendario solidario en el que cada mes un jugador azulgrana posaba en la fotografía junto a niños. El medio deportivo escogía, de manera consensuada con el club, jugadores del Barcelona para participar en el proyecto. Las fotografías se tomaban entre octubre y noviembre en el vestuario visitante del Camp Nou. Canals y Monfort preparaban el set y esperaban a que los jugadores aparecieran.

Los detalles de las fotos de Leo Messi con Lamine Yamal

Para la segunda edición, el proceso fue diferente. “La siguiente edición tuvimos más tiempo y le pedimos a UNICEF que nos proporcionase los niños”, dice Canals. Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, padres de Lamine y vecinos del barrio de Rocafonda (Mataró), decidieron apuntar a su hijo al sorteo de la iniciativa de la ONG. Quizá fuera la suerte o el destino, Lamine fue uno de los elegidos. Y, casualmente, apareció entre los brazos de Leo Messi. Diecisiete años más tarde, el padre del joven futbolista reencontró las fotos y las publicó en sus redes, haciendo que la imagen se hiciera viral.

La foto fue hecha hace 17 años.

“Fue una foto complicada. Messi antes era aún más tímido que ahora. Pero es muy profesional y lo puso fácil. Estaba tranquilo, paciente, alegre. Tomar al niño no era su especialidad, pero lo hizo muy bien”, confiesa Monfort.

Lamine Yamal y su comparación con Messi (AP)

Canals recuerda los días de mucho trabajo, cambios a última hora y mucha espera. En uno de esos días, Leo apareció. Aunque no fueron sesiones muy extensas, el futbolista argentino no estuvo poco rato. “Creo que fue después de un entrenamiento. Messi fue extremadamente tímido, algo tenso y muy prudente, e incluso le costó tomar al niño. Pero cuando Joan sacó un patito, empezaron a reír y fue todo más fácil. Ahora, con tres hijos y veinte años más, sería diferente”, explica Canals.

El español Lamine Yamal reacciona durante un partido de semifinales entre España y Francia en la Eurocopa 2024 en Múnich, Alemania, el martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Hassan Ammar)

La madre de Lamine estaba presente. “Prudente” y “tímida”, recapitula Canals. Su presencia “ayudó muchísimo”, añade Monfort. “Fue una casualidad de la vida. En aquel instante no te puedes imaginar lo que será casi 20 años más tarde. Es una conjunción de cosas que solo se da una vez”, confiesa el fotógrafo.

Actualmente, Lamine es tendencia en las redes sociales por su performance en la Eurocopa, formando parte de la Selección de España. El joven de 17 se convirtió en el goleador más joven del torneo y espera coronarse con su equipo.