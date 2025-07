La furiosa reacción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “No puedo creer lo que acabas de hacer”

Soledad Pastorutti vivió un momento de máxima tensión durante la emisión de este domingo de La Voz Argentina con la presentación de Lisandro Domínguez y su interpretación de Los libros de la buena memoria, la que motivó la reacción inmediata de la folclorista, quien giró su silla y lo tentó a formar parte de su equipo junto a Miranda!.

Tras su presentación, los coaches desplegaron su estrategia para convencer a Lisandro. Ale Sergi lo tentó con humor: “Los Miranda! vinimos hace un montón y no ganamos porque ganó la Sole, ahora venimos por segunda vez…”, mientras Juliana Gattas agregó: “No solo queremos ganar, queremos pasarla bien”.

Soledad, firme en su estilo, respondió: “A mí no me gusta alardear… soy tricampeona gracias a que las mejores voces me eligieron”. Además, aclaró que no confiaba en la suerte y agregó: “Te juro que me encantaría que vos me dejes llevar en este camino hacia el podio”.

Sin embargo, Lisandro eligió finalmente al equipo del dúo pop, lo que desató la reacción en vivo de Pastorutti. Con tono directo, expresó: “No puedo creer lo que acabas de hacer, típico que te miente. Esta gente no sabe nada”.

Aunque visiblemente sorprendida y molesta, la cantante buscó poner paños fríos al clima incómodo. Con una sonrisa y aplaudiendo la decisión del participante, reconoció: “Me voy a convertir en una buena perdedora”.

Lisandro Domínguez eligió a los Miranda!

El momento generó revuelo en redes sociales y en la audiencia del programa. Muchos usuarios comentaron sobre la sinceridad de su reacción frente al rechazo, mientras otros destacaron su postura como símbolo de competitividad y valores frente al espectáculo.

Así fue el momento de furia de la Sole en La Voz Argentina