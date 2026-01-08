La foto de Scaloni que confirmaría el plan secreto con Messi para el Mundial 2026

El 2026 habría comenzado con un movimiento estratégico. Lionel Scaloni y Lionel Messi habrían aprovechado su coincidencia en la región para concretar lo que sería el primer encuentro presencial del año mundialista, marcando la hoja de ruta hacia la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia del entrenador en la ciudad se hizo visible a través de los empleados de la Shell de Galindo.

El misterio habría comenzado a develarse cuando el entrenador de Pujato fue sorprendido en la zona urbana de la vecina localidad de Funes. Scaloni habría sido visto en la estación de servicio Shell de Galindo, ubicada a apenas un kilómetro del barrio cerrado Kentucky, donde el capitán descansó con su familia hasta hace pocos días.

Allí, tras fotografiarse con los trabajadores del playón, el técnico se habría dirigido directamente al domicilio del astro rosarino para un cónclave clave antes de que el “10” emprenda su retorno a los entrenamientos con el Inter Miami.

La charla que definiría el futuro del capitán

Este encuentro cara a cara en Funes sería el primer eslabón de una gira estratégica que el director técnico tendría programada para todo el mes de enero. El objetivo primordial de Scaloni habría sido aprovechar la cercanía geográfica para dialogar personalmente con Messi sobre su situación física y terminar de proyectar su participación en la próxima Copa del Mundo.

Lionel Scaloni piensa el 11 titular para enfrentar a Ecuador. Lionel Messi tuvo una lesión muscular ante Chile y no jugó con Perú. (AP / Archivo)

Para el público rosarino, saber que los hilos del seleccionado se movieron en nuestra propia tierra es un sello de distinción único y un indicio de lo que vendrá. Scaloni continuaría ahora su recorrido por Europa para ver a otros jugadores, pero el plan maestro para defender la corona ya se habría puesto en marcha en el corazón de Funes.