Mundial 2026: La Selección Argentina define su “búnker” en Kansas y la hoja de ruta para ir por la cuarta

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó. Con la competencia en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina no deja nada al azar. La AFA y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni han avanzado en una decisión clave para las aspiraciones del equipo: la elección de la ciudad que servirá como base de operaciones y centro de entrenamiento.

Kansas: la elegida para el sueño mundialista

Según trascendió en las últimas horas, la Selección Argentina se instalará en Kansas durante la competencia. La estrategia logística del cuerpo técnico es establecerse en esta ciudad y viajar desde allí a las distintas sedes donde le toque disputar los partidos, una modalidad que se mantendría incluso superada la fase de grupos.

¿Por qué Kansas? La elección no es casual. El equipo de trabajo de Scaloni valora especialmente la tranquilidad de la ciudad, un factor determinante para mantener la concentración del plantel lejos del ruido mediático. Además, por su ubicación en el Grupo J, Argentina jugará uno de sus partidos allí y dos en la cercana Dallas.

a luna sale más allá de los edificios del centro el jueves 17 de octubre de 2024 en Kansas City, Missouri. (AP)

Infraestructura de primer nivel: ¿Dónde entrenará Messi y compañía?

El plan apunta a utilizar instalaciones de élite para la preparación diaria. La opción principal es el predio del Sporting Kansas City, equipo que milita en la MLS.

Sin embargo, la AFA maneja una alternativa de igual calidad: las instalaciones del Kansas City Current, el equipo femenino de la ciudad que compite en la NWSL. Ambos centros deportivos destacan por poseer una infraestructura de primer nivel, cumpliendo con los exigentes estándares requeridos por el campeón del mundo.

El calendario de la Selección: Fechas claves y amistosos

La planificación estipula que la “Scaloneta” iniciará su concentración oficial el 1° de junio, momento en el que ya se contará con la lista definitiva de convocados.

Antes del debut, el equipo buscará rodaje con dos últimos amistosos de preparación. Desde su base en Kansas, la Selección viajará para medirse contra México y Honduras, afinando los últimos detalles tácticos.

Fixture de Argentina en la Fase de Grupos (Grupo J)

Agendá los horarios y sedes de los partidos confirmados para la primera ronda:

Martes 16 de junio (22:00 HS): Argentina vs. Argelia – Estadio Kansas City .

Lunes 22 de junio (14:00 HS): Argentina vs. Austria – Estadio Dallas .

Sábado 27 de junio (23:00 HS): Jordania vs. Argentina – Estadio Dallas.

Si Argentina logra clasificar en el primer lugar de su grupo, el camino hacia la final podría llevar al equipo a disputar las siguientes instancias en ciudades como Miami, Atlanta y Nueva York/Nueva Jersey.