La dura advertencia del Ogro Fabbiani en medio de las elecciones en Newell’s: “Si me echan...”

Cristian Fabbiani no se quedó atrás frente a la crisis institucional que atraviesa Newell’s y en las últimas horas hizo público un aviso contundente hacia quienes resulten electos en las próximas comisiones: “Si me echan, tendrán que pagar todo el contrato”.

Newell’s adelantó sus elecciones y se anticipan cambios dirigenciales que podrían implicar desvinculaciones masivas, reestructuraciones y ajustes financieros. En ese marco, el mensaje de Fabbiani busca defender su lugar ante eventuales intentos de remoción prematura.

Fabbiani no quiere irse de Newell's (Prensa)

Fabbiani sostuvo en una entrevista con Radio 2 que, a pesar de la tormenta interna, su principal preocupación es el rendimiento del plantel: “Trato de no ver otra cosa que no sea fútbol y que mis jugadores estén bien”. Además, reconoció que el club llegó a un momento “difícil” institucionalmente pero reivindicó que al asumir el presente era aún peor.

Una de las claves en su declaración fue destacar los “aspectos positivos” de su gestión, aun en medio de la crisis. Enfatiza que no busca confrontación ni protagonismo político, sino garantías de que su contrato será respetado.

En cuanto al contrato, Fabbiani señaló que la próxima dirigencia deberá “sentarse a hablar conmigo”, subrayando que su continuidad no es algo automático ni gratuito.

El mensaje fue interpretado también como señal de la creciente tensión entre lo deportivo y lo institucional en la Lepra. Algunos dirigentes en formación podrían ver la figura del entrenador como herencia de la gestión saliente, y la advertencia de Fabbiani busca evitar una remoción intempestiva.

A nivel futbolístico, Newell’s transita un momento complicado: resultados irregulares, eliminación de la Copa Argentina y presión de la hinchada. En ese contexto, mantener un técnico con respaldo contractual puede interpretarse como un movimiento de estabilidad si la nueva comisión decide apostar por continuidad.