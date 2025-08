La drástica decisión que tomaron los hijos de Locomotora Oliveras sobre su tío: “No quisieron”

Jesús Oliveras, hermano de la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, relató en televisión el momento más duro del duelo familiar: sus sobrinos impidieron que se despidiera de ella en el velatorio, marcando un capítulo de dolor y distancia en medio del luto.

Contó que fue él quien estaba dispuesto a interceder legalmente para frenar la cremación, pero que no lo dejaron ingresar. “A mí no me dejó entrar mi sobrino, eso sí respeté la decisión… si ellos no quisieron, su mamá, perfecto… lo respeté”, confesó entre lágrimas.

Jesús Oliveras, hermano de la Locomotora

El bloqueo afectivo tuvo un peso simbólico muy fuerte para Jesús incluso después de la muerte. “Lo que sí me dolió, y me lo tragué en el alma, fue no poder darle el último beso al cadáver de mi hermana”, expresó con voz quebrada.

Ante una consulta sobre si mantenía conflictos previos con los hijos, aclaró: “No estaban peleados… Lo que no les gustó fue mi exposición en los medios. Yo respeto tu opinión, pero voy a seguir saliendo porque acompañé a tu mamá toda la vida en el boxeo y no tengo nada que demostrarle a nadie”.

Alejandro y Alexis, hijos de Locomotora Oliveras

Desde una perspectiva legal, Jesús narró que fue su hermana Roxana quien recibió a la policía para firmar un oficio que impidió el crematorio programado para el día siguiente. Él, al igual que la Justicia, respetó esa medida.

El contexto fue aún más traumático porque este episodio se enmarca en una disputa legal más amplia: una denuncia contra una posible causa de muerte vinculada al uso de esteroides, que motivó la suspensión judicial de la cremación.

"Me dolió que no me dejen entrar al velatorio:"



Desde su relación con los hijos de la "Locomotora" a la denuncia que exige una autopsia, Jesús Oliveras, hermano de la boxeadora, conversa con #LasMañanasConAndino.



Miralo en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/xssAW1ACC7 — TVP (@TV_Publica) July 31, 2025

El testimonio también expuso una tensión entre la exposición pública del hermano y el deseo de silencio de los hijos. Jesús reconoció su presencia en los medios y defendió su rol: “Yo estuve con tu mamá toda la vida… no la van a manchar”, dijo, mientras aclaraba que su carrera como vocero no va en contra del dolor familiar .

Pese a todo, Jesús admitió que entiende el estado emocional de sus sobrinos. “Ellos están destruidos… no me dejaron entrar, pero respeté la decisión de ellos”, concluyó.

Este relato revela una división íntima dentro de la familia en un momento de cruce entre duelo y exposición pública, alimentado también por el proceso judicial en curso y la polémica por la causa de la muerte de la exboxeadora.