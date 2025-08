El hombre que frenó la cremación de Locomotora Oliveras denunció dopaje: “Totalmente anabolizada”

Aldo Parodi, ex campeón de fisicoculturismo mendocino, salió a hablar tras ser el impulsor de la denuncia que postergó la cremación de Alejandra “Locomotora” Oliveras y cuestionó duramente a la familia de la exboxeadora y defendió su hipótesis sobre el consumo de esteroides anabólicos.

Parodi aseguró no buscar fama y justificó su pedido: “Hace 30 años que trabajo, no me levanté ayer. ¿Vos te pensás que ese cuerpo era natural? Como este es un país cobarde, nadie se atreve a denunciar”.

Locomotora Oliveras

En su demanda, radicada en la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, Parodi solicitó que se postergue la cremación para preservar el cuerpo y permitir una autopsia judicial. Alegó que los esteroides “generan ACV” y que podría tratarse de un caso de “doping seguido de muerte”.

“Los esteroides anabólicos generan ACV. El mismo día que pasó, falleció otra campeona en España. ¡Busquen la verdad! Si no hay Estado hay mafia, si hay mafia hay muerte. Vos podés cremar un cuerpo, pero no vas a cremar la verdad. Ese cuerpo estaba completamente anabolizado”, denunció en una entrevista televisiva este sábado.

Velatorio Locomotora Oliveras

El fiscal federal Diego Orzuza Cock, a cargo del expediente, permitió que la cremación se frene temporalmente. Sin embargo, aclaró que no se han hallado por ahora “elementos jurídicos” que exijan la autopsia, aunque el cuerpo se mantendrá protegido por si se decide avanzar con la investigación.

La familia de Oliveras, especialmente su abogado Luis Hilbert y sus hijos Alejandro y Alexis, rechazaron las acusaciones. “Esto nos parece muy armado, muy de circo. Me parece que si alguien quiere cinco minutos de fama que vaya por otro camino”, expresó Alejandro.

Los hijos de la Locomotora piden justicia. Foto: Instagram.

Alexis pidió públicamente que se respete la voluntad de su madre, quien ya había solicitado ser cremada: “Dejen el cuerpo descansar”, insistió, destacando que la denuncia generó un dolor innecesario en un momento muy sensible.

Mientras tanto, el cuerpo sigue en la morgue judicial, bajo custodia del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, a la espera de una resolución definitiva de carácter forense. No se descarta que se acceda a la historia clínica de la deportista antes de avanzar con cualquier paso legal