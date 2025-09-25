La AFA confirmó cuándo jugarán Central-River y Boca-Newell’s: fechas y horarios claves

La espera terminó: la AFA publicó oficialmente la programación de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2025, incluyendo los compromisos de ambos clubes de Rosario.
Para la fecha 11, el domingo 5 de octubre, Newell’s será visitante de Boca Juniors en La Bombonera, a las 19:00. Un par de horas después, a las 21:15, Rosario Central recibirá a River Plate en el Gigante de Arroyito.
En la fecha 12, el jueves 10 de octubre, Newell’s jugará en Rosario ante Tigre, desde las 18:30, en el estadio Marcelo Bielsa. Al día siguiente, el sábado 11, Central visitará Vélez Sarsfield desde las 21:15 en el estadio José Amalfitani.
La disposición de los partidos rosarinos en el mismo día responde a una estrategia de calendario que busca compactar la atención mediática hacia la ciudad futbolera del interior.
Los hinchas ya se anticipan a una jornada de alto voltaje. Newell’s enfrentará al “otro grande” de Buenos Aires en su propia cancha, mientras que Central aprovechará su localía frente a River para sumar puntos en la pelea por clasificarse a playoffs.
En Rosario, los clubes comenzarán a coordinar logística, seguridad, transporte e ingresos, conscientes de que dichos encuentros demandarán mayor infraestructura. Los hinchas deberán estar atentos a la venta de entradas y restricciones de acceso en días con doble función futbolística.
El Torneo Clausura está entrando en su fase decisiva, y estas fechas serán clave para definir quiénes acceden al tramo final y quiénes se quedan en el camino. Para Central y Newell’s, cada punto y cada hora de juego suma, especialmente frente a rivales de peso.