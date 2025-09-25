La AFA confirmó cuándo jugarán Central-River y Boca-Newell’s: fechas y horarios claves

La espera terminó: la AFA publicó oficialmente la programación de las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2025, incluyendo los compromisos de ambos clubes de Rosario.

Para la fecha 11, el domingo 5 de octubre, Newell’s será visitante de Boca Juniors en La Bombonera, a las 19:00. Un par de horas después, a las 21:15, Rosario Central recibirá a River Plate en el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

En la fecha 12, el jueves 10 de octubre, Newell’s jugará en Rosario ante Tigre, desde las 18:30, en el estadio Marcelo Bielsa. Al día siguiente, el sábado 11, Central visitará Vélez Sarsfield desde las 21:15 en el estadio José Amalfitani.

La disposición de los partidos rosarinos en el mismo día responde a una estrategia de calendario que busca compactar la atención mediática hacia la ciudad futbolera del interior.

Fabbiani no quiere irse de Newell's (Prensa)

Los hinchas ya se anticipan a una jornada de alto voltaje. Newell’s enfrentará al “otro grande” de Buenos Aires en su propia cancha, mientras que Central aprovechará su localía frente a River para sumar puntos en la pelea por clasificarse a playoffs.

En Rosario, los clubes comenzarán a coordinar logística, seguridad, transporte e ingresos, conscientes de que dichos encuentros demandarán mayor infraestructura. Los hinchas deberán estar atentos a la venta de entradas y restricciones de acceso en días con doble función futbolística.

River Plate se medirá con Atlético Tucumán este sábado por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario viene de caer 2-1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Prensa River Plate)

El Torneo Clausura está entrando en su fase decisiva, y estas fechas serán clave para definir quiénes acceden al tramo final y quiénes se quedan en el camino. Para Central y Newell’s, cada punto y cada hora de juego suma, especialmente frente a rivales de peso.