Justicia 2.0: la Inteligencia Artificial rastreó y puso tras las rejas al ladrón que le robó miles de dólares a una anciana en Rosario

Un millonario robo bajo la modalidad de engaño sacudió la tranquilidad de una vecina de 86 años en Rosario el pasado martes. El delincuente, utilizando como excusa el falso llamado a un cerrajero, logró acceder a la vivienda, abrir la caja fuerte y huir con una suma millonaria. Sin embargo, lo que el malhechor no tuvo en cuenta fue que cada uno de sus movimientos estaba siendo procesado por una red de vigilancia de última generación que no le perdió el rastro.

Tras la denuncia radicada por la hija de la víctima, el fiscal Rodrigo Urruticoechea tomó cartas en el asunto y ordenó investigar el entorno, apuntando inicialmente contra un asistente que trabajaba en el domicilio.

El “ojo de Lince” y un rastreo implacable por toda la ciudad

Gracias al relevamiento de cámaras, se obtuvo una imagen nítida del sospechoso. Fue allí donde entró en juego el programa Lince, la plataforma de Inteligencia Artificial que el Gobierno de Santa Fe implementa en Rosario y que permite un seguimiento particularizado de personas y vehículos en tiempo real mediante algoritmos de reconocimiento.

El sistema detectó al sospechoso en diversos puntos clave de la ciudad, registrando incluso su ingreso a un supermercado y su paso por un negocio de cerrajería. Esta precisión permitió que el personal de la PDI informara rápidamente al fiscal para proceder con la detención inmediata del malviviente, quien tras el operativo quedó detenido y a disposición de la Justicia local.

Desde la Unidad de Gestión Lince, la directora ejecutiva Paula Manzoni destacó la efectividad de la herramienta, asegurando que ya se han esclarecido más de cien casos, incluyendo balaceras y robos complejos en su fase de prueba. Por su parte, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información, subrayó que aunque el sistema aún se está optimizando, su rol en las investigaciones actuales es determinante para acelerar los tiempos policiales.

El corazón de este avance es una IA conectada a 6.000 cámaras inteligentes distribuidas en Rosario, con planes de expansión hacia la capital provincial tras la reciente licitación. Lince permite unificar todos los dispositivos en una sola plataforma digital, logrando una velocidad de búsqueda inédita para identificar patrones y situaciones de riesgo en vivo, marcando un antes y un después en la seguridad de la región.