Jueves de movilización en el centro de Rosario: a qué hora y dónde son las marchas

Rosario se alista para un jueves complicado en materia de movilidad. Diversas organizaciones gremiales y sociales han coordinado un cronograma de interrupciones de tránsito y concentraciones en puntos estratégicos, manifestando su rechazo a la reforma laboral de Javier Milei.

Marcha de la CGT y paro nacional de ATE a nivel nacional.

Aunque las primeras columnas se verán desde temprano en el microcentro, la mayor concentración de manifestantes se producirá hacia la tarde frente al Palacio Municipal, en la Plaza 25 de Mayo. La marcha central, fue convocada por la CGT y la CTA en Buenos Aires.

Tras una conferencia de prensa brindada este martes, las centrales obreras de la ciudad confirmaron los detalles del plan de lucha local.

Gentileza Rosario3.

Si bien la convocatoria principal tendrá lugar a las 16:00 en la Plaza 25 de Mayo, el movimiento en las calles comenzará desde las primeras horas de la mañana con diversas actividades gremiales.

La jornada culminará con un acto frente al Palacio Municipal donde el referente de la CGT Rosario, Miguel Vivas, será el encargado de cerrar la jornada con un discurso ante los trabajadores