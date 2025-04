Ivana Icardi compartió una foto de su hija y recibió cientos de críticas: “Fue una escena muy...”

Mientras su hermano continúa con el mediático divorcio de Wanda Nara, Ivana Icardi se convirtió en el centro de atención en las últimas horas luego de compartir una foto de Giorgia, su hija de 3 años, en las redes sociales.

La rosarina, que se encuentra radicada hace tiempo en Madrid, recibido durísimas críticas de cientos de seguidores por la alimentación de la hija que tuvo con el deportista uruguayo Hugo Sierra.

La situación se desencadenó luego de que la influencer compartiera en sus historias de Instagram una imagen de la niña dentro de un local de una famosa cadena de comidas rápidas.

La mediática junto a su hija Giorgina.

“Fue toda decidida. Miraba inocentemente a las que hacían cola para no colarse. Apenas pudo, le contó la situación a la trabajadora. Yo la escuchaba desde atrás. Le devolvió la hamburguesa para que se la cambiaran y le repitió como tres veces que le había pegado un mordisco. Imagino que para que no se la dieran a nadie. Fue una escena muy tierna”, relató sobre la madurez con la que reaccionó Giorgia ante la situación.

Sin embargo, lejos de generar ternura, sus seguidores apuntaron directamente contra su rol como madre. “No estaría recomendado para menores de cinco años”, señalaron en referencia a la hamburguesa que la niña disfrutó, aunque el mensaje que más la impactó rezaba: “¡Por Dios! Estamos en el siglo XXI. Los niños menores de cinco años jamás deben comer hamburguesas. Tienes acceso a información en salud y deberías informarte”.

Ante esta reacción, Ivana decidió responder por la misma vía y compartió su punto de vista. “Esta mañana me levanté con mensajes sobre que no se puede dar hamburguesas o, mejor dicho, carne picada a menores de cinco años”, expresó a través de una historia.

“Hubo uno en particular que me hizo saltar por la forma agresiva y sabelotodo en la que me lo dijo. Porque no, no lo sabemos todo. Soy argentina, pero no vivo en Argentina. En España existen otras leyes y hay otra cultura”, agregó luego de que la llamaran “ignorante”.

“No seré yo la mejor madre del mundo ni tampoco una gurú de la maternidad, pero gracias a Dios mi hija está muy sana y fuerte... Me quedo con eso”, concluyó la rosarina dejando en claro cuál es su posicionamiento al respecto.