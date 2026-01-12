La ciudad de Rosario vuelve a ser escenario de un hecho que genera un profundo rechazo social. En las últimas horas fuerzas de seguridad desarticularon una red de microtráfico que operaba en el sector oeste, con un detalle que despertó indignación masiva: utilizaban a niños para la venta de sustancias ilícitas.

.

Entre los hallazgos más impactantes, se rescataron tres niños, dos mellizas de 7 años y un niño de 11, que estaban en domicilios utilizados como puntos de venta y fraccionamiento de cocaína. Los menores, en riesgo y sin protección, fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez.

El fiscal Franco Carbone precisó que el empleo de menores de edad en este tipo de escenarios delictivos no representa un hecho aislado. “Es habitual que las organizaciones narco se aprovechen de sujetos en condiciones de vulnerabilidad y de niños para llevar adelante sus tareas ilícitas”, sostuvo. Asimismo, indicó que cuentan con grabaciones que prueban de qué manera los chicos formaban parte del engranaje comercial, desempeñando el rol de “pasamanos” en la venta de sustancias.

.

En sintonía, el responsable de la Fiscalía Regional, Matías Merlo, subrayó la relevancia de la labor articulada entre los organismos judiciales y las fuerzas de seguridad. “Esta cohesión garantiza acciones más veloces y contundentes ante delitos que golpean a toda la sociedad”, manifestó. Durante los procedimientos, se incautaron 12 armas de fuego de distintos calibres, un kilo de cocaína, rodados, dispositivos móviles y balanzas digitales, herramientas que exponen la envergadura de la banda desmantelada.

Esta intervención policial pone de relieve la trama profunda del narcomenudeo en Rosario y la urgencia de fortalecer las políticas de cuidado hacia la infancia. Los niños aparecen como los damnificados más indefensos en medio de un ecosistema de violencia y marginalidad, siendo utilizados por estructuras criminales que operan fuera de la ley.