In fraganti: Rodrigo de la Serna fue a alentar a Rosario Central con sus hijos y se sacó fotos con los hinchas

El protagonista de El lobista acompañó a los hijos que tuvo con la rosarina Ludmila Romero al Gigante de Arroyito durante el partido del canalla con Talleres.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

22 de septiembre de 2025,

In fraganti: Rodrigo de la Serna fue a alentar a Rosario Central con sus hijos y se sacó fotos con los hinchas
Rodrigo de la Serna fue a la cancha a alentar a Rosario Central.

La presencia de Rodrigo de la Serna en una cancha de fútbol, lógicamente, genera revuelo. El actor es un hincha confeso de Boca Juniors pero este fin de semana sorprendió a todos los fanáticos de Rosario Central al asistir al Gigante de Arroyito al partido que el local disputó frente a Talleres de Córdoba.

El protagonista de El lobista y El puntero, entre otros grandes éxitos televisivos, es padre de Estanislao y Olivia, hijos de su pasado vínculo con la rosarina Ludmila Romero durante una etapa marcada por la reserva y el cuidado del entorno familiar.

El actor y la periodista terminaron luego de cinco años
El actor y la periodista terminaron luego de cinco años

Mientras que su carrera lo llevó a escenarios internacionales y producciones de alto perfil, De la Serna siempre eligió preservar la crianza de sus hijos en un ámbito privado.

Ludmila Romero y Rodrigo De la Serna serían otra vez papás
Ludmila Romero y Rodrigo De la Serna serían otra vez papás

Olivia nació en febrero de 2019 y su hermano llegó un año después, en plena pandemia en 2020. Ambos son fruto de la relación que el artista mantuvo durante cinco años con la periodista y productora de tele. Aunque se desconocen detalles, se supo que el romance entre ambos se inició cuando ella daba sus primeros pasos en los medios y le realizó una entrevista.

La tierna postal familiar de Ludmila Romero y Rodrigo de la Serna con la pequeña Olivia (instagram.com/ludmipr)
La tierna postal familiar de Ludmila Romero y Rodrigo de la Serna con la pequeña Olivia (instagram.com/ludmipr)

Ludmila Romero es una hincha fanática de Central y lo expresa en sus redes sociales cada vez que tiene la oportunidad. Por eso no sorprendió que traslade su legado a los pequeños. Por eso, este domingo el actor acompañó a su hija a la cancha a alentar al Canalla.

Un video que se viralizó en X muestra que en el ingreso al estadio es interceptado por varios hinchas que lo saludan e incluso le piden fotos. Además de su hija, a De la Serna se lo vio acompañado por el actor local Juan Nemirosky con quien formó una amistad en el rodaje de El lobista.

