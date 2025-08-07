Iba caminando con más de un kilo de cocaína y terminó detenido: tiene solo 17 años

Un joven de 17 años fue detenido esta tarde por la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario mientras caminaba por Formosa y Carrasco, cerca del límite con el barrio Industrial, cuando lle­va­ba un ladrillo de cocaína de 1,054 kg bajo el brazo, lo que activó el procedimiento policial.

El operativo comenzó cuando los agentes detectaron la actitud evasiva del chico, quien intentó huir. Inició una breve persecución que terminó en Juan José Paso y Pasaje Carrasco, donde abandonó una bolsa negra con la droga.

El joven llevaba 1 kilo de cocaína.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un test preliminar que confirmó que se trataba de cocaína. El embalaje llevaba el sello distintivo de un delfín, símbolo que ya fue hallado en operativos de alta pureza vinculados al narcotráfico.

El fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Gabriel Álvarez, ordenó que el joven fuera alojado en la comisaría 16ª y la droga remitida a la división microtráfico de la PDI para análisis exhaustivos.

Comisaría 16 Rosario

Este tipo de seña identificadora, como el delfín, ya fue detectada en operativos federales dirigidos contra redes criminales en Rosario y otras provincias.

La incautación generó alarma en la ciudad, dado que está en curso una escalada en el consumo y tráfico de estupefacientes bajo formatos de ladrillos compactos y marcados, lo que facilita su comercio y distribución.

Mientras, continúa la investigación para determinar si el adolescente actuaba por cuenta propia o estaba vinculado a una organización mayor. También se buscan cámaras de seguridad que puedan aportar datos sobre su movimiento previo a la detención.