Iara Broin instaló una pileta en su casa y el video de los “pibes” ayudándola explotó en X

La influencer rosarina Iara Broin volvió a encender las redes sociales este verano con una mudanza poco convencional. A través de su cuenta de X (antes Twitter), compartió el minuto a minuto de la llegada de su nueva pileta de fibra de vidrio. Lo que comenzó como un trámite doméstico terminó siendo un fenómeno viral debido a la accidentada logística que requirió la instalación en su domicilio.

Un comienzo para aliviar el calor.

Según relató la propia Iara, el plan original sufrió un percance técnico de último momento. "La grúa me falló“, confesó la joven, explicando que el vehículo no pudo completar la tarea de colocar la estructura en el patio. Ante la urgencia, la solución llegó de la mano de un numeroso grupo de amigos que decidieron intervenir para que el sueño del chapuzón propio no se viera frustrado.

Un traslado “a mano” por arriba del techo

La imagen que disparó miles de comentarios muestra a un montón de muchachos coordinados para realizar un esfuerzo físico impresionante. Los jóvenes pasaron la pileta por arriba del techo a mano, una maniobra arriesgada que dejó boquiabiertos a sus seguidores. “Los pibes se pusieron la 10”, escribió emocionada Broin, agradeciendo el gesto de quienes le salvaron el día frente a las cámaras de sus teléfonos.

A pesar de la épica del momento, la publicación no estuvo exenta de polémica. Como suele suceder con su perfil de alta exposición, los haters no tardaron en aparecer para cuestionar la situación. Sin embargo, la rosarina no se quedó callada y aprovechó el posteo para responder con firmeza a quienes la critican sistemáticamente en el mundo digital.

Respuesta letal para los críticos de siempre

“Con los haters de esta red social, que me juzgan sin conocerme en la vida REAL, me compré una pile hermosa”, disparó Iara sin filtro. En su mensaje, dejó en claro que los comentarios negativos no afectan sus logros personales. Además, lanzó una advertencia con tono de broma para los curiosos: "Gracias muchachos, igual no están invitados“, aclaró sobre la exclusividad de su nuevo espacio de relax.

La influencer cerró el hilo de X dándole la bienvenida a lo que llamó su "bebé en proceso“, refiriéndose a la obra que aún continúa en su jardín. El video del traslado manual sigue sumando reproducciones, posicionándose como una de las anécdotas más comentadas de la temporada en el Rosario digital, donde la mezcla de solidaridad barrial y cruces mediáticos nunca falta.